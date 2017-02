artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Interessierte können ab der kommenden Woche im Interkulturellen Zentrum am Gotthardtkirchplatz Spanisch lernen. Am Dienstag, 14. Februar , beginnt der Sprachkurs Spanisch für Fortgeschrittene um 17 Uhr. Der Kurs findet zehn Mal statt. "Spanisch für Anfänger" gibt es immer mittwochs um 17.30 Uhr. Vorkenntnisse der Teilnehmer sind erwünscht. Der Kurs findet zehn Mal in Folge statt und beginnt am 15. Februar. Sichere Grundkenntnisse sollten Interessierte für den Spanisch-Kurs mitbringen, der ab Donnerstag, 16. Februar, im Interkulturellen Zentrum beginnt. Der Kurs startet um 17.30 Uhr und wird zehn Mal durchgeführt. Weitere Informationen und Anmeldungen: 03381 /222988 oder butz@bbag-ev.de