Skicrosserin Zacher Achte bei Weltcup in Schweden

Skicrosserin Heidi Zacher in Aktion.

Skicrosserin Heidi Zacher in Aktion. © Patrick Seeger/dpa

Zacher hatte zuletzt den wegen zu viel Neuschnees abgebrochenen Heimweltcup am Feldberg gewonnen. Der Sieg in Schweden ging an die Lokalmatadorin Sandra Naeslund. Sie gewann vor Sami Kennedy-Sim aus Australien und der Österreicherin Katrin Ofner. Zachers Teamkollegin Anna Wörner wurde 16.

Daniel Bohnacker und Florian Wilmsmann kamen nicht über das Achtelfinale hinaus. Es gewann der Schweizer Alex Fiva vor seinem Landsmann Marc Bischofberger und Igor Omelin aus Russland. Am Sonntag steht bei Damen und Herren noch je ein weiteres Rennen an.