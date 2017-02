artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551509/

Das Amt für Statistik will noch in diesem Monat die Tourismus-Bilanz für 2016 vorlegen. Bis September war die Zahl der Übernachtungen um 2,4 Prozent auf 23,3 Millionen gestiegen. Übernachtungen in privaten Ferienwohnungen zählten dabei nicht mit. Die Gästezahl erreichte 9,5 Millionen, ein Plus von 2,5 Prozent.

Die Hotelkapazität wächst in ähnlichem Maße. Nach Dehoga-Angaben sind weitere 3700 Betten geplant. "Jetzt haben wir 140 000 Betten und einen Auslastungsgrad von 78 Prozent, in einigen Häusern sogar darüber", sagte Lenfelder. Überkapazitäten fürchtet der Verband offensichtlich nicht. Viele Städte wünschten sich eine solche Belegung, betonte Lengfelder.