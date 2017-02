Heimatabend im Cafè Niewar

artikel-ansicht/dg/0/

Lehnin (MZV) Interessierte sind am kommenden Mittwoch, 15. Februar, zum Heimatabend in das Cafè Niewar in der Belziger Straße 11 eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und im Mittelpunkt steht ein Vortrag über die Geschichte der Lehniner Kleinbahn, den der Lehniner Ortschronist Jürgen Back hält. Vor genau 50 Jahren wurde diese Bahn stillgelegt und abgebaut. Anhand von historischem Material und einer DVD wird die Geschichte der Lehniner Kleinbahn wiederbelebt, die in den Jahren 1899 bis 1967 von Lehnin nach Groß Kreutz fuhr und als "Pauline" bekannt war. Der Eintritt ist frei.