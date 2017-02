Titelverteidiger Tschechien gleicht gegen Spanien aus

artikel-ansicht/dg/0/

Ostrau (dpa) Im Fed-Cup-Viertelfinale zwischen Titelverteidiger Tschechien und Spanien steht es nach dem ersten Tag 1:1. Der Gewinner der Partie in Ostrau trifft im Halbfinale am 22. und 23. April auf den Sieger des Duells zwischen den USA und Deutschland.

Karolina Pliskova sorgte in Ostrau mit dem 6:4, 7:5 gegen Lara Arruabarrena für den Ausgleich. Zuvor hatte sich die spanische French-Open-Siegerin Garbiñe Muguruza mit 6:0, 3:6, 6:1 gegen Barbora Strycova durchgesetzt. Auch die Partien in Genf zwischen der Schweiz und Vorjahresfinalist Frankreich sowie in Minsk zwischen Weißrussland und den Niederlanden sind beim Zwischenstand von 1:1 noch offen.

In Lahaina auf Hawaii ist das erste Match zwischen Andrea Petkovic und Alison Riske für 22.00 Uhr (MEZ) angesetzt.