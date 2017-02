Urteil gegen Reichsbürger

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt(Oder) (MOZ) Ein sogenannter Reichsbürger ist vom Amtsgericht Frankfurt wegen Nötigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Mann hatte einen Richter am Verwaltungsgericht Frankfurt zur Zahlung von 300 000 Euro aufgefordert. Zugleich hatte er ihm in einem Schreiben gedroht, seine Rechnungen im Falle der Nichtzahlung bei Schuldnerregistern anzumelden.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt nach eigenen Aussagen derzeit noch in weiteren Fällen, in denen Mitarbeiter von Behörden und Verwaltungen mit der sogenannten Malta-Masche von Anhängern der Reichsbürger-Bewegung bedroht wurden. Dabei sehen sich die Betroffenen plötzlich mit horrenden Geldforderungen konfrontiert, die mitunter im achtstelligen Bereich und darüber liegen. Die Reichsbürger - sie erkennen die staatsrechtliche Existenz der Bundesrepublik nicht an - drohen damit, die Betroffenen in US-Schuldnerregister eintragen lassen, um ihre Forderungen danach mittels eines maltesischen Inkassounternehmens einzutreiben. Begründet werden die geforderten Fantasiebeträge in der Regel als Schadensersatz für Entscheidungen von Behörden oder Gerichten.