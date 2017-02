"Die Reaktion der Fans hat uns getroffen"

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Eine durchwachsene Hinrunde haben die Handballer vom 1. SV Eberswalde in der Brandenburgliga hinter sich, eine Umstrukturierung noch vor sich. Eine Erneuerung, für die Trainer Torsten Raeck sich auch die Unterstützung der Fans wünschen würde. Doch die gab es in letzter Zeit nicht immer.

Vor allem das Spiel gegen Lübbenau wird der 44-Jährige nicht so schnell vergessen. Da seien die Reaktionen der Fans schon "ganz schön heftig" gewesen, sagt er. "Klar habe ich dafür auch Verständnis, es war die vierte Niederlage in Folge und wir haben da auch wirklich schlecht gespielt", sagt Raeck. "Aber die Kritik sollte doch auch im Rahmen bleiben", findet er.

Der Coach, der früher selbst für den 1. SV auflief und der das Team vor der Saison übernahm, bittet die Fans um Geduld. "Der Kader hat momentan nicht mehr die Qualität, die er mal hatte", gibt er zu. "Es sind halt viele gute Leute weggegangen." Das man da nicht auf dem selben Niveau spielen könnte wie vor einiger Zeit, müsse man akzeptieren.

Gerade erst bekam er die nächste Hiobsbotschaft. Lee-Roy Nietzel, der sich im August die Achillessehne riss, teilte dem Trainer mit, dass er mit dem Handballspielen aufhören wird und nicht zurückkommt. Auch der Weggang von Johann Schewtschuk zum Liga-Konkurrenten Jahn SV Bad Freienwalde war ein herber Schlag für die Eberswalder.

Aber der Verein will sich von seinem Weg nicht abbringen lassen. "Wir wollen Spieler, die nicht wegen des Geldes kommen, sondern die hier bei uns spielen, weil sie bei uns in der Jugend gespielt haben und sich mit dem Verein identifizieren", erklärt Torsten Raeck, wo der Weg des 1. SV in Zukunft hin führen wird. Ein hehres Ziel, das nicht einfach umzusetzen sein wird, zumal sich die anderen Vereine in der Brandenburgliga die guten Spieler auch etwas kosten lassen. Bei den Eberswaldern müssen die Handballer bereits jetzt damit leben, dass sie nicht mehr das bekommen, was es in Zeiten der Spree-Liga als Aufwandsentschädigung gab.

Auch Raecks eigener Sohn Theo spielt im Team der Eberswalder. Den eigenen Filius zu trainieren, ist nicht immer ganz einfach. Diese Erfahrung hat auch Raeck gemacht. "Für Theo selbst ist es am schwierigsten. Er steht natürlich schon irgendwie unter besonderer Beobachtung." Dazu sei seine sportliche Entwicklung noch nicht ganz so perfekt gelaufen, wie er sich das vorgestellt habe. Aber vielleicht, gibt er zu, sei er mit dem eigenen Sprössling auch ein wenig strenger. "Aber da muss er durch", sagt er lachend.

Trotzdem sieht Torsten Raeck positiv in die Zukunft. "Die Hinrunde würde ich mal als durchwachsen bezeichnen", sagt er. "Wir hatten von Anfang an mit Personalsorgen zu kämpfen, dafür lief es dann sogar vergleichsweise gut." Die Spiele gegen Wildau, Ahrensdorf und Bad Freienwalde gingen denkbar knapp verloren. "Die hätten auch anders ausgehen können. Da kam dann einfach auch noch unsere Unentschlossenheit, vor allem in der Verteidigung, dazu", ärgert sich der Trainer über die verpassten Chancen.

Doch Hoffnung gebe das erste Spiel der Rückrunde gegen einen der Favoriten, Cottbus II. "Da hat sich die Mannschaft endlich mal wieder entschlossen gezeigt, da haben sie sich zusammengerauft und wieder füreinander gekämpft." Der Lohn: Man trotzt dem Favoriten ein Remis ab. "Denen einen Punkt abzunehmen, das ist schon toll", findet Raeck. Mit diesem positiven Schwung soll es im nächsten Spiel am heutigen Sonnabend gegen Lok Rangsdorf weiter gehen.

Raeck hofft, dass dann auch die Fans wieder positiver mitgehen. "Es wird auch in der Rückrunde mal ein Spiel dabei sein, in dem wir schlechte Leistungen zeigen. Aber gerade in solchen Situationen braucht man ja die Fans, die einem Rückhalt geben." Die Spieler habe die negative Reaktion der Zuschauer im Spiel gegen Lübbenau schon mitgenommen. "Es kommt natürlich auf die Persönlichkeit an. Der eine kommt damit besser klar, der andere nicht so. Aber weiter bringt sie das natürlich nicht." Ihn selbst habe die Wut der Fans jedenfalls sehr getroffen. "Man stellt sich ja schließlich nicht dahin, um zu verlieren."

Favoriten sind in dieser Saison für ihn die vier Teams, die derzeit auf den ersten vier Plätzen der Tabelle stehen, Teltow, Cottbus II, Spreewald und Lübbenau. "Die werden um den Aufstieg spielen", ist er überzeugt. Für den 1. SV Eberswalde gelte es jetzt, so schnell wie möglich Punkte zu sammeln, um gar nicht erst in die abstiegsgefährdeten Regionen zu rutschen. "Ein Platz im Mittelfeld ist für uns in dieser Saison machbar, alles andere ist nicht realistisch", ist Torsten Raeck überzeugt, der sich einen erneuten Aufstieg in die Spree-Liga aber in Zukunft durchaus vorstellen kann.