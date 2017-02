SC Schwedt besiegt den Tabellenführer

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (moz) In der fünften Runde der Schach-Regionalliga Ost hat der SC Schwedt den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter SKV Bad Freienwalde besiegt. Die Gastmannschaft konnte nicht in stärkster Besetzung antreten und gab am 4. Brett sogar einen Punkt kampflos ab - das war schließlich spielentscheidend.