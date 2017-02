Feinarbeit am alten Eisen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Das Steintor in Bernau ist zentraler Bestandteil des Heimatmuseums. Dort werden mittelalterliche Waffen und Rüstungen aufbewahrt und gezeigt. In den Wintermonaten steht es allerdings leer. Um die Exponate vor Feuchtigkeitsschäden zu beschützen, werden sie ausgelagert.

Utz Gennermann hat eine Wallbüchse in einem Schraubstock eingespannt. Sie misst beachtliche 1,84 Meter und stammt aus dem 17. Jahrhundert. Eingesetzt wurde sie auf der Bernauer Stadtbefestigung, daher auch ihr Name. Dem Schlosssystem widmet sich Utz Gennermann besonders. Es wurde im 18. Jahrhundert gegen ein Steinschloss ausgetauscht, "adaptiert", wie es damals hieß. Der Mitarbeiter des Heimatmuseums kümmert sich darum, Beweglichkeit und Funktionstüchtigkeit der einzelnen Teile aufrecht zu erhalten. An dem "neuen" Steinschloss lassen sich die Abläufe genau verfolgen. Wird der Abzug gelöst, schlägt die Mechanik einen Feuerstein gegen eine Metallplatte. Funken sprühen auf und entzünden das Pulver auf der offenen Pfanne, die Ladung löst den Schuss im Lauf der Büchse aus. Damit sich auf der Metalloberfläche auch nicht nur ein dünner Rostfilm bildet und die Funken nicht richtig stieben wollen, werden die Ausstellungsstücke gewartet und gepflegt.

"Welch' große Bedeutung dem Waffenwesen zukam", sagt Museumleiter Bernd Eccarius, "lässt sich auch heute noch an unserem Sprachgebrauch ablesen." Wer "nichts auf der Pfanne hat", kann nicht losschießen und im übertragenen Sinne nichts erreichen. Und auch wenn es "nicht funkt", kann nichts bewegt oder ausgelöst werden.

Die turnusmäßige Sichtung der Rüstungen und Waffen, ihre Instandsetzung, die Konservierungen und Restaurierungen sind heute zur Selbstverständlichkeit geworden. Doch das war nicht immer so. Im Steintor, in dem 1882 das Hussitenmuseum - unter diesem Namen das erste seiner Art weltweit - eröffnet wurde, bewahrte man die Exponate das gesamte Jahr über auf - zum Nachteil der meistenteils aus Metall bestehenden Ausstellungsstücke, wie Bernd Eccarius erläutert. In dem eiskalten Gemäuer des Steintores setzte die Feuchtigkeit den historischen Stücken mächtig zu. Erst 1926 wurde dem ein Ende gesetzt. Damals kamen die wertvollen, aber lädierten Stücke zum Restaurieren ins Berliner Zeughaus.

Auch wenn die Schäden an den Rüstungen erkannt worden waren und Gegenmittel ergriffen wurden: Damals wusste noch niemand, welche Schätze im Steintor eigentlich beherbergt wurden, sagt Bernd Eccarius. Noch immer sei man davon ausgegangen, dass es sich um Beutestücke handelte, die Bernauer Truppen im Kampf gegen hussitische Belagerer im Jahr 1432 erobert hatten. Doch das war nicht der Fall: In Berlin, so Eccarius, der heutige Nachlassverwalter des vermeintlichen Beuteguts, wurde der Nachweis geführt, dass es sich bei den Rüstungen um bürgerliche Schutzbewaffnungen aus dem 15. und 16. Jahrhundert handelt. Diese werden heute aus einem einfachen Grund hoch geschätzt: Es gibt nicht mehr viele Originale, da etliche als eher unbedeutende Alltagsbewaffnung angesehen und entsorgt wurden. Die Aufklärung dieses Irrtums ist insbesondere in einem umfassenden Beitrag von Adolf Closs aus dem Jahr 1927 in der "Zeitschrift für historische Waffen und Kostümkunde" mit Bildern und Texten dokumentiert.

1928 kamen viele nunmehr restaurierte Stücke nach Bernau ins Steintor zurück. Allerdings nicht alle. So sind zwei bedeutende Kürassier-Rüstungen in der Dauerausstellung im Zeughaus, in dem sich heute das Deutsche Historische Museum befindet, verblieben. Nicht ohne Stolz berichtet Eccarius, sei es gelungen, die Ausstellung der Rüstungen mit einem Hinweis auf die Bernauer Sammlung zu versehen.

Durch den Zweiten Weltkrieg seien weitere Stücke verschwunden. Er sei sicher, dass ein Brust-Panzer, der heute im Internet auf einer New Yorker Auktion angeboten wurde, auch aus Bernau stamme. Sofern ein solches Stück durch mehrfachen Weiterverkauf und rechtmäßigen Erwerb einen neuen Besitzer gefunden habe, gebe es keine Chance mehr, es zurückzuerhalten, so Eccarius.

Die Rüstungen, die ab Ende April wieder im Steintor zu sehen sein werden, hätten es jedoch auch in sich. Bei einem Besuch in einem Museum in Mantua, das unter anderem für seine Prunkharnische berühmt ist, seien ihm drei Exemplare gezeigt worden. "Wir haben davon acht", sagt Eccarius. Und seit der Zeit von Rudi Bügel, seinem Vorgänger im Amt des Museumsleiters, werden die Exponate in den Wintermonaten in warme Räume ausgelagert. Bügel, erinnert sich Eccarius, transportierte sie wohlverpackt auf einem Leiterwagen durch die Stadt.