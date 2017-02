Golzower ehren Karl Gass

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Der Verein Golzower für Golzow hat sich für sein Jubiläumsjahr viel vorgenommen. Am 17. November jährt sich die Gründung der Golzower Lobby zum 20. Mal. Bei der Festveranstaltung aus diesem Anlass stehen auch Neuwahlen an. Vereinsvorsitzende Ines Mischker nutzte am Donnerstag die Jahreshauptversammlung, um sich bei allen 37 Mitgliedern für ihren Einsatz zu bedanken. Das Paket, das der Verein, der auch Träger des Filmmuseum ist, im vergangenen Jahr gestemmt hat, war beachtlich. Ines Mischker erinnerte an den erstmals durchgeführten Fitnesstag, den Museumstag mit der Einweihung der Hinweistafeln, das Sonnenblumenfest und die lange Filmnacht.

Rund 2000 Besucher konnte das Filmmuseum trotz laufender Bauarbeiten und zeitweisem Personalmangel begrüßen. Ein Umstand, dem auch Bürgermeister Frank Schütz großen Respekt zollte. Er informiert über eine Initiative der Gemeinde, für die eine Kooperation mit dem Verein nötig ist. "Wir wollen Karl Gass, den Ideengeber für die Golzow-Langzeit-Dokumentation, mit einer besonderen Veranstaltung ehren", so Schütz. Der Journalist und Regisseur Karl Gass wäre am 2. Februar 100 Jahre alt geworden. Als Mitbegründer der DDR-Kino-Wochenschau "Der Augenzeuge" hat er auch über das Hochwasser 1947 informiert. Für fünf dieser Beiträge (rund zehn Minuten) hat er vom Progress-Filmverleih das einmalige Aufführungsrecht.

"Wir wollen diese Aufführung, die für den 7. April geplant ist, nutzen, um an Karl Gass zu erinnern und gleichzeitig an das 1947er Hochwasser", sagte Schütz. Ein Vorschlag, der im Verein auf große Zustimmung stieß. Christian Dorn erzählte, dass er selbst beim Winterhochwasser in den 1980er Jahre im Katastrophenschutz Aufgaben erfüllt habe.

Zu den Höhepunkten in diesem Jahr gehören der zweite Fitnesstag, der am 23. April geplant ist, der Museumstag mit Buchlesung (Hans-Jürgen Schmelzer) am 21. Mai sowie das 22. Sonnenblumenfest am 8. und 9. September. An vielen Veranstaltungen in der Gemeinde beteiligen sich die Vereinsmitglieder wieder, wie an der 8. Langen Lesenacht der Grundschule (4. November) und an der Show des Tanzkreises Fürstenwalde (26. Oktober).