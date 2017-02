Der Buchdruck und die Reformation

artikel-ansicht/dg/0/

Die Vortragsreihe mit Veranstaltungen bis in den Oktober hinein ist Teil des Projekts "Kein Bildersturm", das die Sankt Marien Kirchengemeinde im Rahmen der Reformationsdekade begonnen hat. Hartmut Kühne gehört gemeinsam mit der Bernauer Grafikerin Annett Schauß und der Blumberger Restauratorin Christel Jeitner der dreiköpfigen Projektgruppe an, die von der Kirchengemeinde zu diesem Thema gebildet wurde. Da es in Bernau im Zuge der Reformation zu keinem Bildersturm kam, blieben viele wertvolle Ausstattungsstücke und Kunstwerke erhalten.

Im November startete die Reihe mit dem Vortrag von Dirk Zacharias über die Rekonstruktion des Prospekts der Scherer-Orgel. Zacharias gab einen Einblick in die Recherchearbeit, die notwendig war, um ein ungefähres Bild des abgerissenen Orgelprospektes zu erhalten, so die Kirchengemeinde. Die Dauer-Aufstellung eines rekonstruierten Prospekts auf der Empore über dem Eingang der Kirche wird derzeit vorbereitet.

Hartmut Kühne widmet sich in seinem Vortrag am Donnerstag, 16. Februar, 19 Uhr, im Tobias-Seiler-Saal am Kirchplatz 8 den Druckmedien vor und in der Reformationszeit. Dem Buchdruck wird gemeinhin große Bedeutung für die Reformation beigemessen. Durch die Erfindung der Druckerpresse durch Johannes Gutenberg (um 1400-1468) wurden beispielsweise Flugschriften in hohen Auflagen schneller und vor allem für neue Leserschichten verfügbar.

Ein Überblick über die folgenden Abendvorträge im Rahmen des Lutherjahres:

16. Februar: Hartmut Kühne, Schönwalde: Ohne Buchdruck keine Reformation? - Druckmedien vor und in der Reformationszeit

16. März: Holger Nickel, Berlin: Was Bucheinbände erzählen. Die historischen Bucheinbände der ehemaligen Bernauer Kirchenbibliothek

20. April: Carsten Nahrendorf, Wolfenbüttel: Die ganze Welt zwischen zwei Buchdeckeln. Georg Rollenhagens Froschmeuseler als volkssprachliche Enzyklopädie und frühneuzeitlicher Bestseller

11. Mai: Claudia Rückert, Berlin: Paulus Praetorius und das Epitaph der Familie Praetorius/ Schulz in der Bernauer Marienkirche

29. Juni: Claus Peter, Hamm: Das Geläut der Marienkirche

21. September: Hartmut Kühne, Schönwalde: Beichte und Beichtstühle in den Lutherischen Kirchen, im Anschluss Vorstellung der Themeninsel "Beichte und Bekenntnis"

12. Oktober: Falk Eisermann, Berlin: Kirchenbibliotheken im Kontext

Der angekündigte Vortrag von Volker Honemann muss leider ausfallen. Der renommierte Germanist und Historiker verstarb im Januar dieses Jahres.