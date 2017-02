Jung geblieben durch Gesang

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Vor sieben Jahren hat sich der Kleine Chor der Stadtkirchengemeinde Eberswalde gegründet. Seither sind die knapp 15 Mitglieder zu Freunden geworden, die eine Leidenschaft teilen: die Freude am gemeinsamen Singen. Nun suchen sie Verstärkung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551573/

Bücher raus zur Gesangsstunde: Siegfried Ruch haut bei der Probe in der Eberswalder Stadtkirchengemeinde in die Tasten. Sein Chor ist zwar klein, aber das muss nicht so bleiben. Wie die Reihe der Stimmen hinter ihm zeigt, könnte die Gruppe noch ein paar m

Bücher raus zur Gesangsstunde: Siegfried Ruch haut bei der Probe in der Eberswalder Stadtkirchengemeinde in die Tasten. Sein Chor ist zwar klein, aber das muss nicht so bleiben. Wie die Reihe der Stimmen hinter ihm zeigt, könnte die Gruppe noch ein paar m © MOZ/Thomas Burckhardt

Heiligabend, 22.30 Uhr. Der Kleine Chor steht auf der Empore der Maria-Magdalenen-Kirche und singt. Die eigene Stimme in dem großen, weiten Raum - eine bleibende Erinnerung. Auch für Karola Dux.

Seit 2010 ist die 66-Jährige Mitglied im Kleinen Chor der Evangelischen Stadtkirchengemeinde. "Das Singen macht mich glücklich", sagt die Eberswalderin. Und es hält frisch: "Wir wirken alle jünger", erklärt sie mit Blick auf die übrigen Sängerinnen und Sänger des Ensembles, allesamt zwischen 50 und 80 Jahre alt.

Seit der Gründung vor sieben Jahren ist die Stammbesetzung mehr oder weniger beisammen geblieben. "Wir sind knapp 15, wenn alle da sind", sagt der Chorleiter Siegfried Ruch, gleichzeitig der Kantor der Gemeinde. Eine überschaubare Zahl im Vergleich zu den rund 40 Mitgliedern, die der eigentliche Kirchenchor derzeit zählt, ebenfalls unter der Leitung von Ruch.

Genau darin liegt für Karola Dux aber auch der Zauber des Kleinen Chors: "Mich reizt, dass man fast wie ein Solist auftritt", sagt sie. "Da gibt's kein Verstecken." Dementsprechend bringen die Mitglieder auch ein wenig Vorwissen mit: "Ein einfaches Harmonieverständnis sollte man haben und eine gewisse Hörfähigkeit", erklärt Siegfried Ruch. "Eine einfache Partitur lesen zu können, ist auch wichtig."

Diese Grundkenntnisse konnte auch Karola Dux vorweisen, als sie in den Kleinen Chor eingetreten ist. Nicht nur wegen der sechs Jahre, die sie zuvor bereits im Kirchenchor aktiv gewesen ist, sondern auch aus ihrer Zeit als Medizinstudentin. Damals hat sie in einem Ensemble in Berlin gesungen. "Doch mit dem Arbeitsleben war es damit vorbei", sagt die langjährige Ärztin. Mittlerweile nimmt sie sich wieder viel Zeit für die Musik. Sie singt im Kleinen Chor, im Chor "Cantus Vitalis" und möglichst auch noch im Kirchenchor.

Der Kleine Chor trifft sich jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr im Martin-Luther-Saal des Gemeindezentrums, Kirchstraße 6. Musikalisch ist das jedes Mal eine kleine Zeitreise: "Wir singen Werke von den Alten Meistern, selbst noch vor Bach, bis zur Romantik", sagt Siegfried Ruch. "Ab und zu versuchen wir uns auch an modernen Komponisten."

Für den Chorleiter liegt darin eine Unterstützung für den Alltag: "Man nimmt die Texte auch mit nach Hause", erklärt er. "Da findet man immer eine Zeile, die einem helfen kann." Dabei spielt für Karola Dux, selbst Atheistin, der kirchliche Kontext nur eine untergeordnete Rolle: "Man muss nicht Christ sein, um mitzumachen", sagt sie.

Entscheidend sei auch das soziale Erlebnis, besonders bei den Proben-Wochenenden, die der Chor zwei Mal im Jahr gemeinsam erlebt. "Da sitzen wir auch abends noch beim Weinchen zusammen", sagt sie. "Wir passen alle zusammen." Die nächste Proben-Tour geht vom 24. bis 26. März nach Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland).

Auch an Auftritten ist die Gruppe wieder dran. Im Mai soll es den nächsten geben, im Sommer weitere. Gesetzt ist auch die Teilnahme am Marktplatzsingen am 31. Oktober, dem 500. Jahrestag der Reformation. Das verspricht wieder, eines dieser unvergesslichen Erlebnisse zu werden.

Wer daran teilhaben will, kann sich mit Siegfried Ruch in Verbindung setzen und zu einem Vorsingen vorbeikommen. "Wir suchen vor allem vorwiegend Männerstimmen, besonders Tenöre", sagt er. Aber auch Sopranistinnen sind gefragt. Kontakt: Telefon 0176 43261386