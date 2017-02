Streit um Prozentsätze bei Kita-Gebühr

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Noch in diesem Jahr will der zuständige Fachausschuss darüber beraten, wie die Kita-Gebühren der Stadt künftig, ab 2019, berechnet werden. Die gültige Satzung, die seit diesem Jahr bis 2018 gilt, entlastet die Eltern erheblich. Streitpunkt ist unter anderem der Prozentsatz vom Elterneinkommen, der zur Berechnung angesetzt wird. In der aktuellen Satzung wird als Bemessungsgrundlage eine progressive Kurve angesetzt. Mit steigendem Einkommen steigt auch der Prozentsatz auf bis zu 5,8 Prozent, der für die Erhebung der Kita-Gebühr angesetzt wird. Die Verwaltung sieht dies als sozialverträglichstes Verfahren an.