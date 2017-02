artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) "Ich freue mich riesig aufs Shoppen und lade meinen Freund zum Essen ein! Es gibt ja so viele Einsatzmöglichkeiten...", platzte es aus Marie Christin Dettloff heraus, als sie den schönen Stapel City Schexs in den Händen hält. 50 City Schexs zu je 10 Euro. Macht zusammen: 500 Euro. Das Preisgeld für die schönste der "schönen Brandenburgerinnen", die sich im Vorjahr im Brandenburger Wochenblatt vorgestellt haben. Mit Jahresstart 2016 hatte BRAWO die in unserem Märkischen Medienhaus schon erfolgreich praktizierte Wahl in die Mittelmark überführt und großes Interesse geschürt. Auf die ersten Bewerbungen folgte im Frühjahr die Ankündigung, dass die STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH Aktions-Partner wird und als Preis für die allerschönste Brandenburgerin 2016 City Schexs im Wert von 500 Euro auslobt. Plus Qualifikation für die Endrunde bei der Suche nach dem Gesicht zum Fashion Day 2017. Jetzt steht fest: Marie Christin Dettloff ist dabei! Von 8.023 abgegebenen Stimmen bekam sie 1.574 und somit 84 Stimmen mehr als die zweitplatzierte Stephanie Uhlich aus Brandenburg an der Havel. Auch die Drittplatzierte, Peggy Reck aus Nennhausen, kann sich über ein vierstelliges Ergebnis freuen: 1.199 Stimmen. Somit vereint das Spitzentrio 53,13 Stimmenanteil auf sich.