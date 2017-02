Wriezen hat neuen Gegner

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen/Seelow (MOZ) Die Fußballer von Blau-Weiß Wriezen aus der Landesklasse Nord haben für das Wochenende ein Freundschaftsspiel geplant. Nachdem die Partie gegen die SG Rot-Weiß Neuenhagen in Neuenhagen wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausfallen musste, konnte mit dem Kunstrasenplatz in Seelow ein neuer Spielort gefunden werden. Inzwischen hat aber auch die SG Rot-Weiß absagen müssen. Wriezen spielt nun am Sonntag um 13 Uhr auf dem EWE-Sportplatz (Robert-Koch-Straße) gegen Grün-Weiß Letschin.