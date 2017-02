Boxkämpfe im Frankfurter Einkaufscenter

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mehr Sport in die Öffentlichkeit, konkret ins Frankfurter Stadtzentrum zu holen, hatte sich Stefan Köber als neuer Geschäftsstellenleiter des Stadtsportbundes auf die Fahnen geschrieben. Am 23. Februar nimmt die Idee das erste Mal konkrete Gestalt an. "Dann werden sich Boxer, die sich auf den internationalen Baltic-Cup in Frankfurt vorbereiten, in den Lenné-Passagen bei Testwettkämpfen messen", informiert Köber.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551578/

Zwischen 14 und 18 Uhr steigen Boxer verschiedener Altersklassen bis hin zu den Männern in mehreren Gewichtsklassen in den extra aufgebauten Boxring und zeigen, wie gut sie auf den Baltic-Cup am 25. Februar am Olympiastützpunkt vorbereitet sind. Am vorgelagerten Trainingscamp beteiligen sich Faustkämpfer aus Polen, Finnland, Norwegen, Spanien, Russland, Dänemark, Tschechien und Deutschland, darunter mehrere aus dem Leistungszentrum Frankfurt. Auch Vezir Agirman, der im Dezember Bronze bei der Junioren-EM geholt hatte, wird kämpfen.

"Wir versprechen uns durch solche Veranstaltungen ein paar mehr Besucher. Doch weil Frankfurt eine lange Sporttradition hat, ist das ein Grund mehr, verschiedene Sportarten in unserem Center zu präsentieren", begründet Centermanager Christian Krause sein Engagement."Der Box-Wettkampf ist ein Test. Wir schauen, was wir noch verbessern können", so Krause. Für Stefan Köber würde sich der Auftakt schon lohnen, wenn viele zuschauen kommen und dann vielleicht erst recht auch den Baltic-Cup verfolgen wollen. "Wir wollen es einfach mal probieren", ist er optimistisch.