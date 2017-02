Volleyball für Nachwuchs- und Schulteams

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Innerhalb weniger Wochen tritt der Volleyball Club (VC) Strausberg wieder an die Öffentlichkeit. Diesmal nicht mit der Durchführung eines internationalen Events, wie kurz vor Jahreswechsel mit dem U20-Volleyball-Länderspiel Deutschland gegen Niederlande, sondern mit einem regionalen Ereignis. Der VC lädt Mädchen- und Mixed-Teams aus der Region zu einem Nachwuchsvolleyballturnier am 26. Februar ein.

Spielberechtigt sind verschiedene Alterskategorien: Mädchenteams U18 (Geburtsjahrgänge 2000 und jünger), U14 Mannschaften (Vierer- Mixed- oder Mädchenteams der Jahrgänge 2004 und jünger) und Zweier-Teams der ganz Kleinen (Jahrgänge 2005 und jünger).

Eingeladen sind alle Volleyballvereine aus Märkisch-Oderland und Oder-Spree, die Nachwuchsarbeit betreiben. Ganz besonders würde sich der Gastgeber aber auch über die Teilnahme von Schul- oder Freizeitteams freuen, denn auch Grund- bzw. Oberschulen und Gymnasien dürfen an diesem Tag in der Sporthalle des Oberstufenzentrums in Strausberg, Wriezener Straße, Teams ins Rennen schicken.

Der Spaß soll dabei im Vordergrund stehen, versichern die Organisatoren. Und wer weiß: Vielleicht gehört eine der kleinen Nachwuchsvolleyballerinnen in wenigen Jahren zum Nationalkader und spielt international bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen mit. Denn früh übt sich, wer später ein Meister werden will.

Meldungen per Mail bitte bis zum 19. Februar an: erwin.wetzel@vc-strausberg.de