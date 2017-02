Sporthalle geschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Trebatsch (MOZ) Die Nutzung der Sporthalle in Trebatsch ist den Bürgern untersagt. Darüber informierte die Verwaltung die Gemeindevertreter im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung in der vergangenen Woche. "Es hat mich getroffen wie ein Schlag", kommentiert Ortsvorsteher Hans-Joachim Bochwitz. Auch die Betroffenheit im Ort ist groß. Etwa 70 Bewohner haben an der Ortsbeiratssitzung am Dienstag teilgenommen, wo das Thema diskutiert wurde. Tobias Kasparick, Bauamtsleiter in der Gemeinde Tauche, gibt als Grund den Zustand der Sporthalle an.