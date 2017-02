Steffen Broz neuer Ortswehrführer

artikel-ansicht/dg/0/

Steffen Broz zog 2004 nach Mönchwinkel, trat 2005 der Wehr bei und fungierte zuletzt als stellvertretender Ortswehrführer. Auf diesen Platz rückte nun Tobias Thieme auf. Der 26-Jährige gehört der Löschtruppe, mit Unterbrechung, ebenfalls seit 2005 an, ist zudem Mitglied des Ortsbeirates. Gerätewart ist Olaf Bülow.

Die Freiwillige Feuerwehr Mönchwinkel hat 14 aktive Mitglieder, zwei in der Alters- und Ehren-Abteilung und zehn in der Jugend-Wehr. "Wir konnten im Januar sogar schon ein neues Mitglied bei den Aktiven begrüßen", sagt Tobias Thieme. Im Schnitt werde die Ortswehr pro Jahr zu 20 Einsätzen gerufen. Aus 2016 ist Thieme zum Beispiel ein Verkehrsunfall in Erinnerung, bei dem ein Mann auf einem Waldweg in Spreenhagen gegen einen Baum gefahren war.