Frauenpower in der Ortsfeuerwehr

Damen in der Truppe: Viola Frey, Andrea Herfurth, Denise Kowallik, Diana Schallert und Nancy Grohn (v.l.) verstärken Sachsendorfs Ortswehr. Am Sonnabend beginnt ihre Ausbildung. Als nächstes ist der Aufbau einer Jugendabteilung geplant. © Matthias Lubisch

"Die Hosen sind ein bisschen zu groß", ruft Diana Schallert ihrer Freundin Nancy zu. Am Mittwochabend war im Sachsendorfer Gerätehaus Anprobe für die eben aus der Kleiderkammer der Amtsfeuerwehr eingetroffenen Einsatzuniformen der neuen Mitstreiterinnen in der Ortsfeuerwehr: Seit August vorigen Jahres haben sich fünf Frauen aus dem Lindendorfer Ortsteil der Freiwilligen Feuerwehr Sachsendorf angeschlossen. Am Sonnabend nehmen vier von ihnen und ein Mann in Dolgelin die Ausbildung zur Truppfrau bzw. zum Truppmann auf. Die Schulung, an der Feuerwehrleute aus den ÄmternSeelow-Land und Lebus teilnehmen, erstreckt sich über vier Wochenenden.

Die fünf Sachsendorferinnen sind die ersten weiblichen Mitglieder, aber nicht der erste personelle Zuwachs für die Ortsfeuerwehr. Vor zwei Jahren noch 13, ist die Zahl der Einsatzkräfte binnen Kurzem auf 21 angestiegen, berichtet Ortswehrführer Michael Kowallik stolz.

Für ihn ist die Entwicklung Folge der Tatsache, "dass sich für uns endlich was verbessert hat". Damit meint Kowallik vor allem die Situation im Gerätehaus der Ortsfeuerwehr. Im einstigen Getreidespeicher auf dem Gutshof, in den die Sachsendorfer Feuerwehrleute 2001 eingezogen waren, gab es bis vor Kurzem nicht einmal Toiletten. Nach langem Hin und Her stellte die Gemeindedie Mittel bereit. Ende 2015 wurden die Sanitäranlagen eingebaut - für Männer und Frauen.

"Das hat unsere Kameraden motiviert und uns Zulauf beschert", blickt Michael Kowallik zurück. Attraktiver geworden sei seine Ortswehr auch durch die feuerwehrsportlichen Aktivitäten seit dem vorigen Jahr. Die Sachsendorfer nahmen erfolgreich am Amtsausscheid der Feuerwehren von Seelow-Land, am Seelower Nachtpokal und an anderen Wettbewerben teil. Die weiblichen Neuzugänge, die allesamt Frauen von Feuerwehrleuten sind, wollen nun auch wieder eine Jugendabteilung der Ortsfeuerwehr ins Leben rufen.

Die theoretischen Unterweisungen können im neuen Mannschaftsraum stattfinden, den sich die Sachsendorfer Feuerwehrleute in den vergangenen Monaten selbst ausgebaut haben. "Hier war alles marode und vermüllt. Wir haben neue Türen eingebaut, die Wände abgeschliffen und neu verputzt und neuen Fußbodenbelag verlegt", berichtet der Ortswehrführer. Neben den Einsatzkräften seien mit Manfred Winnewisser und Hans-Joachim Jaentsch auch zwei Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung unter den fleißigen Helfern gewesen, so Michael Kowallik. Nur die Arbeiten an der Elektro- und Heizungsanlage haben Firmen ausgeführt.

In Eigenleistung haben die Sachsendorfer Feuerwehrleute im vorigen Jahr auch die Fenster an der Vorderfront des Speichers erneuert, die alte Laderampe vorm Haus abgerissen und eine Treppe angebaut. Nun müsse nur noch die marode Eingangstür ersetzt werden, dann könne der Vordereingang wieder reaktiviert werden, freut sich der Ortswehrführer. Die Gemeinde Lindendorf hat das Material für die Bauarbeiten finanziert, durch die nicht zuletzt auch das Ortsbild gewonnen hat.