Ein Mythos kommt auf die Bühne

Mehr als 8000 Menschen arbeiteten Ende der 1980er-Jahre im Frankfurter Halbleiterwerk, dem größten Produzenten von Mikroelektronik in der DDR. Noch im Wendejahr standen die Zeichen auf Wachstum, kurz darauf veränderte sich die Welt. Das Werk wurde abgewickelt, Tausende verloren ihre Jobs.

"Was geschieht mit diesen Menschen? Was mit einer Stadt, in der so etwas passiert ist", fragt Hannes Langer. Der junge Regisseur der Bürgerbühne am Kleist Forum, selbst Frankfurter und Jahrgang 1994, ist mit dem Mythos Halbleiterwerk aufgewachsen: "Meine Mutter hat dort ihre Ausbildung gemacht und bis heute habe ich unglaublich viele Menschen getroffen, die eine Halbleiterwerk-Vergangenheit haben." Nun will Hannes Langer sich an diesem Mythos abarbeiten, die Erinnerungen der Frankfurter aktivieren und im September zum Auftakt der neuen Spielzeit im Kleist Forum auf die Bretter der Bürgerbühne bringen. Der Titel steht bereits fest, er lautet: "Halbleiter: Kinder machen Neues!".

"Es ist ein dokumentarisches Thema, das die ganze Stadt betrifft und bis heute nachwirkt", hat er bei seinen ersten Recherchen festgestellt. Das Halbleiterwerk habe ein Stück DDR gespiegelt. "Es gab einen Betriebskindergarten auf dem Gelände und den Mitarbeitern wurden zwei Mal 15 Minuten Arbeitszeit gut geschrieben, um ihre Kinder hinzubringen und wieder abzuholen. Auch so etwas zeigt, wie das Zusammenleben an diesem Ort noch vor nicht einmal dreißig Jahren funktioniert hat."

Nun sucht Hannes Langer Frankfurter, die bereit sind, ihre Erinnerungen zu teilen, zu recherchieren, sich mit dem Halbleiterwerk und ihrer eigenen Biographie auseinanderzusetzen, ein Stück zu entwickeln, zu proben und es schließlich auf die Bühne zu bringen. "Wir wissen jetzt noch nicht, was der Inhalt sein wird, sondern gehen von dem aus, was die Leute erzählen", sagt Hannes Langer. Er wünscht sich, dass zur Auftaktveranstaltung am 8. März, um 18 Uhr, bei der er das Projekt vorstellen und Fragen beantworten wird, möglichst viele Frankfurter ins Kleist Forum kommen. "Wir brauchen Leute aus der Entwicklung und der Produktion, Leute aus der Kantine, den Pförtner, die Kindergärtnerin, den Busfahrer, einfach jeden, der in irgendeiner Beziehung zum Halbleiterwerk gestanden hat."

Angst vor der Bühne müsse niemand haben, beruhigt Hannes Langer. "Wir sehen, was für Leute kommen und wo ihre Stärken liegen." In wöchentlichen Treffen soll dann am Stück gearbeitet werden, bis zur Premiere im September. Danach sind etwa zehn Vorstellungen bis November geplant.

Die Bürgerbühne ist zur Spielzeit 2016/17 erstmals am Kleist Forum installiert worden. Im Mittelpunkt der beiden ersten Produktionen, "Angst - Die Geschichte der Unbarmherzigkeit" und "Schauplatz neue Welt", stand das Thema Flucht und Asyl. Am 12. April wird ein Monolog Premiere haben, der sich in Vorbereitung des Halbleiterwerk-Stücks mit den Erlebnisse von fünf Frankfurtern in der Wendezeit beschäftigt. "Gewinner?!" heißt ein Stück das am 16. Mai erstmals aufgeführt wird, es wird von Schülern der Sportschule und Menschen mit Behinderung erarbeitet.

Wer Fragen zur Bürgerbühne und zum geplanten Theaterstück hat, kann sich telefonisch unter 0335 4010202 oder per E-Mail an h.langer@muv-ffo.de melden.