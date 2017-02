Widerstand gegen Mieterhöhung

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551585/

Wie bereits bei der Vorstellung des neuen Eigentümers der Siedlung mit knapp 1000 Wohnungen vor etwa fünf Jahren war der Saal erneut rappelvoll, so dass schon Zuhörer stehen mussten. Beirat und TAG-Vertreter zeigten sich "überwältigt", bzw. "überrascht" von der Resonanz. Die etwa 200 Gäste waren allerdings nicht wirklich verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die Bewohner nach dem Ansinnen des Vermieters ab April im Schnitt jährlich 500 bis 600 Euro für ihr Quartier mehr bezahlen sollen. Die zentralen Fragen: Warum die Erhöhung, warum jetzt und warum in dieser Höhe?

Ein Betroffener, der seit mehr als 20 Jahren in dem in den 1950er- und 60er-Jahren entstandenen Viertel lebt, sprach von einer "Ohrfeige" für die Mieter und einer "Frechheit", weil in den Ankündigungsschreiben mit Vergleichswohnungen operiert und nicht die ortsübliche Miete in Strausberg widerspiegelt werde. Vielmehr entspräche das verlangte Niveau dem von Luxuswohnungen, hieß es. Es gebe einen qualifizierten Mietspiegel, der für die Wohnanlage 5,09 bis 5,31 Euro pro Quadratmeter (kalt) ausweise.

Die TAG wolle nun im "Mittelwert" 5,76 Euro, sagte Hendryk Lietzmann, Leiter Immobilienmanagement bei der TAG. Sie sei ein wirtschaftlich agierendes Unternehmen, wolle die Mieten "an den Markt anpassen, wo es sinnvoll und gerechtfertigt ist". Und in Strausberg weiche die Marktentwicklung aus Sicht der TAG vom Mietspiegel ab. Bei eigenen Neuvermietungen würden höhere Summen als die obersten Werte im Mietspiegel erzielt. 328 Euro kalt für 57 Quadratmeter seien "angemessen", äußerte er. Seit der Übernahme seien fast 300 Wohnungen neu vermietet, so dass genug Vergleichswerte vorlägen. "Das ist euer Trick", kommentierte ein Zuhörer. Auf der eigenen Internetseite veröffentlicht die TAG übrigens für den Raum Berlin und Umland eine "Netto-Ist-Miete" von 5,23 und eine "Neuvermietungsmiete" von 6,08 Euro pro Quad-ratmeter.

Hans Ehmke, seit 1973 Strausberger und lange an der Erarbeitung der Mietspiegel beteiligt, bezeichnet die TAG-Schreiben als "unklug und unsozial", sagte dem Vermieter vor Gericht mit den Zahlen schlechte Karten voraus. Andere sprachen sogar von einem "Frontalangriff auf das Mietrecht". Erwin Blechschmidt vom Mieterbeirat hatte im eigenen Schreiben zudem Formfehler ausgemacht. Die TAG operiere so, weil ihre Renditeerwartungen über den Möglichkeiten des Mietspiegels lägen, vermutete er. Womöglich spekuliere das Unternehmen, dass viele unterschreiben, um ihre Ruhe zu haben. 100 Zustimmungen mit 500 Euro Mehrmiete jährlich brächten bereits 50 000 Euro, rechnete er vor.

Eine in der Runde geforderte Rücknahme der Mieterhöhungsschreiben sagte Lietzmann nicht zu, wohl aber, dass im Einzelfall im persönlichen Kontakt Änderungen möglich seien. Immerhin fallen die Erhöhungen sehr unterschiedlich aus, und manche Bewohner haben auch gar keine.

Deshalb gab es als allgemeinen Tipp von Beteiligten den Hinweis, man dürfe die Erhöhung nicht generell ablehnen, weil sie gesetzlich möglich sei. Allerdings könne man gegenüber dem Vermieter Zustimmung bis zu einem Wert aus dem Mietspiegel erklären (schriftlich) und bei der Bank eine entsprechende Änderung vornehmen, hieß es. Mehr müsste die TAG gegebenenfalls einklagen. "Ich bin überzeugt, damit wagen sie sich nicht vor Gericht", sagte ein Teilnehmer.