Kleine Räume und veraltete Technik

Ganze 20 Minuten dauerte der Vortrag des Architekten Olaf Jenner bei der Sitzung des Amtsausschusses am Donnerstagabend. Mithilfe einer Computer-Präsentation berichtete er den Bürgermeistern des Amtes und den weiteren Mitgliedern des Ausschusses über den Zustand und vor allem über die zahlreichen Mängel der Ziltendorfer Grundschule. "Das 1956 errichtete Gebäude war ursprünglich für acht Klassen ausgelegt, zurzeit lernen hier 154 Kinder. Erst 2012/13 wurden umfangreiche Investitionen getätigt und unter anderem die Fassade, Türen und Fenster neu gemacht. Außerdem erfolgten vor vier Jahren eine Erneuerung des Kellerzugangs und der Gebäudeabdichtung. Doch abgesehen davon gibt es an zahlreichen anderen Stellen in dem Gebäude starken Sanierungsbedarf. Die Unterrichtsräume entsprechen zum Teil nicht mehr den Anforderungen an die Raum-Hygiene und der Werkraum im Keller ist mit 2,47 Meter zu niedrig. Vorgeschrieben ist bei Unterrichtsräumen eine Mindesthöhe von drei Metern, außerdem ist dort der Tageslichtquotient unterschritten", berichtete Olaf Jenner, der das Gebäude ausführlich unter die Lupe genommen hat.

Dabei stieß er auch auf die Küche im Keller. "Diese stammt noch aus der Anfangszeit und wird heute in dieser Größe von knapp einhundert Quadratmetern schon lange nicht mehr gebraucht. Es ist nur noch eine Ausgabestelle nötig, da das Essen geliefert wird. Man könnte eine kleine Party-Küche einrichten, wo zum Beispiel bei Schulfesten Würstchen gewärmt werden können", schlug der Architekt vor.

Weiterhin machte er deutlich, dass das Schulgebäude nicht alle baurechtlichen Anforderungen an den Brandschutz erfüllt. "Zum Teil schlafen die Hortkinder in einem provisorischen Raum, der eigentlich als Flur vorgesehen ist." Auch die Sanitärräume sind sanierungsbedürftig. Jenner bemängelte zudem die ungenügende Anzahl von Garderoben, die darüberhinaus nicht gegen Diebstahl abgesichert sind. "Teilweise entsprechen die Klassenräume zudem nicht den aktuellen Anforderungen. Man müsste hier einige Räume anders aufteilen, neue Rettungswege schaffen und Spinde einbauen. Außerdem wird ein zusätzlicher Raum benötigt, in dem beispielsweise Förderunterricht stattfinden könnte", zählt der Gutachter auf.

Besonders prekär ist die Situation im Hort: "Die Funktionsfläche von 57 Quadratmetern ist eigentlich nur für 16 Kinder ausgerichtet. Außerdem gibt es keine richtigen Schlafräume." Zurzeit besuchen allerdings 100 Kinder den Hort der Schule - und die Tendenz ist eher noch steigend. Die Betreuung erfolgt aus Platzgründen daher über drei Etagen.

Ein weiterer Punkt ist der Zustand der Elektroanlage. "Diese stammt zu großen Teilen noch aus dem Jahr 1956 und ist stets nur sukzessive verändert worden. Zudem gibt es kein Datennetz", sagte Jenner. Ähnlich verhält es sich mit der Heizungsanlage. "Diese wurde zwar zwischenzeitlich erneuert, aber die normative Nutzungsdauer ist dennoch überschritten."

Gemeinsam mit dem Amt und der Schulleitung erarbeitete das Architektenbüro Jenner & Schulz aus Frankfurt mehrere Varianten der Sanierung. Die erste Möglichkeit sieht eine Komplettsanierung des Gebäudes vor und würde mit einer Rampe als behindertengerechter Zugang zur Turnhalle 1,7 Millionen Euro kosten. Variante 2 beinhaltet die Sanierung des Hauptgebäudes ohne Keller und würde mit etwa 1,1 Millionen Euro zu Buche schlagen. Lediglich die Brandschutzmaßnahmen sind in der dritten Variante vorgesehen, die mit 324 000 Euro veranschlagt ist.

Einen Beschluss fassten die Mitglieder des Amtsausschusses an diesem Abend noch nicht, sie sollten sich zunächst ein Bild von der Situation machen. Da die Grundschulen in Ziltendorf und Groß Lindow seit Anfang dieses Jahres in Trägerschaft des Amtes laufen, ist dieses auch für den Zustand der Schulgebäude verantwortlich. Die nächste Sitzung des Amtsausschusses soll am 4. Mai stattfinden.

Schulleiterin Cordelia Becker hofft auf eine schnelle Entscheidung zugunsten einer möglichst umfassenden Sanierung. "Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren bereits viel in das Schulgebäude investiert. Aber innen besteht wie gehört noch großer Sanierungsbedarf. Um unser pädagogisches Konzept durchführen zu können, brauchen wir vor allem mehr Platz. Und auch bei der Technik muss etwas gemacht werden, wir hatten schon mehrere Schwelbrände", berichtet die Schulleiterin und ergänzt: "Auf der Mädchen-Toilette im Obergeschoss ist die Zeit stehen geblieben, da könnte man einen DDR-Film drehen."