Hefeklöße für die Republik

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551587/

Die Schoko-Minis mit Aprikosenfüllung sind gewagt. "Aber wer sie einmal probiert hat", versichert Betriebsleiterin Katrin Volprich, "ist begeistert." Gewagt deshalb, weil jeder bei Hefekloß ein Bild im Kopf hat - hell, faustgroß, weich. Da passt der mit Kakao gefüllte Hefekloß eher nicht hinein. Dazu die säuerlich-süße Füllung. Das ist ganz neu.

Bei Oderfrucht gehört die Variante seit gut einem Jahr zum Sortiment. Ebenso wie Erdbeer-, Kirsch-, Apfel-, Nougat-Minis. Das Hauptgeschäft, etwa 80 Prozent, macht allerdings der "große Bruder", der Hefekloß. Mehr als eine halbe Million davon produziert Oderfrucht pro Arbeitswoche. Von Montag bis Donnerstag läuft die Produktion in der Feinschmecker Hefekloß GmbH, wie das Unternehmen genau heißt. Jeweils zehn Stunden arbeiten die Mitarbeiter versetzt. Insgesamt 14 Stunden am Tag läuft die Back-Frostungskette.

Hinter den ungewöhnlichen Arbeitszeiten steckt vor allem Energieeffizienz. Denn neben einer Menge Wasser wird viel Strom in dem Betrieb verbraucht. Ein Vergleich: Was an einem Tag an Energie benötigt werde, sagt Katrin Volprich, verbrauche eine Person im Privathaushalt pro Jahr. Dennoch wird darauf geachtet, so energiesparend wie möglich zu produzieren.

Oderfrucht: Das sind mit Produktionsmitarbeitern, Haustechniker, Lebensmitteltechnologin, Marketing-Managerin und Betriebsleiterin insgesamt zwölf Kollegen. Zu DDR-Zeiten waren zirka 400 Mitarbeiter beschäftigt. Produziert wird, was sich aus Hefe- und Kartoffelteig verarbeiten lässt - vom Hefekloß bis zum glutenfreien Pizzateig, vom Germknödel mit gefüllten Heidelbeeren bis zum Böhmischen Knödel. Es gibt kaum Großmärkte und Einzelhandelsketten in Deutschland, in denen Oderfrucht-Produkte nicht zu finden sind. Auch Schulküchen und Gaststätten werden beliefert. Hefeklöße aus Frankfurt (Oder) gibt es in Schleswig-Holstein ebenso wie in Baden-Württemberg, bei Edeka, Rewe, Aldi.

Die Hefeklöße haben sich durchgesetzt. Und das beim am stärksten umworbenen Platz des Einzelhandels - den Tiefkühlprodukten. "Wegen der hohen Kosten, die die Frostung mit sich bringt", erklärt Katrin Volprich, "müssen sich die Produkte im Einzelhandel schnell drehen, also gut verkaufen. Sonst hat man keine Chance." Das heißt für Oderfrucht auch, sich dem Markt anzupassen, auf neue Produkte und anderes Essverhalten der Käufer zu reagieren. So war das schon immer in der Geschichte des Unternehmens.

Nächstes Jahr feiern die Mitarbeiter das 90-jährige Bestehen ihrer Firma. 1925 gegründet, nahm der Betrieb drei Jahre später die Produktion auf. Die Idee der Gründer der Ostmärkischen Gemüse- und Obst-Verwertung AG war: Obst und Gemüse der Region aufkaufen und konservieren. Hefeklöße spielten noch keine Rolle. Eingeweckt und haltbar gemacht wurde stattdessen alles, was der märkische Boden hergab - von Gurken bis Mischgemüse, Grünkohl ebenso wie Marmelade. Komplette Fertigmenüs wie Kassler mit Sauerkraut produzierte der spätere VEB Konserven- und Marmeladenfabrik. Zunächst kam alles in Dosen, später in Schraubgläser.

Ein findiger Mitarbeiter bescherte dem Betrieb in den 1960er-Jahren das Produkt, das sich bis heute durchgesetzt hat und die Zukunft des Standorts sicherte - den Hefekloß. Er formte Hefeteiglinge und ließ diese über den Dampftunnel fahren. Die Technik war bereits vorhanden. Zum Blanchieren des Gemüses brauchte man das Dampfverfahren. Fertig war also das neue Fertigprodukt. Mit den Hefeklößen erreichte man in Frankfurt sogar die Jahresauslastung. Denn: Während der kalten Jahreszeit musste zuvor die Produktion von Gemüse eingestellt werden.

Mittlerweile sind die Arbeitsschritte bei Oderfrucht vollautomatisiert, seit 1993 werden ausschließlich Artikel aus Teig hergestellt. Eigentümer sind die Brüder und Knödelproduzenten Münzner aus dem Erzgebirge, die den Betrieb 2003 aus der Insolvenz übernommen hatten.

Für die Frankfurter Kollegen schließt sich der Kreis. "Wir füllen unsere Produkte mit unterschiedlichen Früchten", sagt Betriebsleiterin Volprich. Und die Entwicklung neuer Produkte geht weiter: Auch Fertiggerichte könnte es demnächst wieder aus Frankfurt geben. Oderfrucht will sich breiter aufstellen und den Trend aufnehmen, möglichst schnell und günstig Mahlzeiten aufzutischen.