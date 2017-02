Willkommensgruß für Neugeborene

artikel-ansicht/dg/0/

Pillgram (MOZ) Mit Babytalern, Urkunden und Eintragungen ins Ehrenbuch wurden am Freitag zwölf Neugeborene in der Pillgramer Gaststätte "Am Anger" symbolisch willkommen geheißen. Sechs kleine Jacobsdorfer, fünf Pillgramer und ein Sieversdorfer erblickten im vergangenen Jahr das Licht der Welt, Petersdorf ging leer aus.