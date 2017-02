Singschwan und Seidenschwanz: Wintergäste im Oderbruch

artikel-ansicht/dg/0/

Von Ferne sehen sie aus wie dicke Misteln im dürren Geäst. Zwei auf diesem Ast, drei da, etwas abseits noch mal drei. "Da haben wir aber Glück", sagt Steffen Fahl. Acht Seeadler hocken auf einem toten Baum in den Oderwiesen. Ein seltener Anblick, selbst für einen erfahrenen Ornithologen wie Fahl. "Das sind Jungvögel. Ihr Gefieder ist komplett dunkelbraun." Seeadler sind zwar im Oderbruch heimisch, einige Paare brüten hier. Aber die Vögel im Baum kommen wohl aus Ostpolen, wo es jetzt noch eisiger ist als in Ostbrandenburg, vermutet Fahl. Der Wriezener Artenschutz-Experte ist ein passionierter Fotograf und betreibt eine Webseite zur Vogelwelt des Bruchs.

Jetzt ist eine gute Zeit für Wassergeflügel, denn die Oder ist eisfrei. Das zieht viele Enten und Gänse an, die offenes Wasser zum Schlafen finden. Es bietet ihnen Schutz vor Räubern wie dem Fuchs. Aber es lockt auch andere an. Träge kreisen einzelne Adler am Himmel, und das Federvieh stiebt schnatternd davon. Die Seeadler testen, ob es schwächere Tiere im Schwarm gibt, die es lohnt zu jagen.

An Auswahl jedenfalls mangelt es nicht. Am Fluss, auf den Mais-Stoppeläckern rasten Tundrasaatgänse mit ihren orange-schwarzen Schnäbeln neben den Blässgänsen mit dem weißen Fleck am Schnabel. Auch eine Nilgans ist dabei. Die könnte sogar hier zu Hause sein. Seit die nordafrikanischen Vögel in Holland ausgewildert wurden, verbreiteten sie sich bis nach Brandenburg hinein.

Doch das meiste Federvieh ist nur auf der Durchreise. Das Oderbruch ist Raststätte und Winterquartier für viele Zugvögel, die in Skandinavien oder Russland brüten. Charakteristisch für das Bruch im Winter sind Rauhfußbussarde und Grauammern, meint Steffen Fahl. Die Bussarde, deren Beine bis zu den Füßen mit Federn bedeckt sind, halten sich zwischen Oktober und April hier auf. Die eher unscheinbaren Grauammern leben ganzjährig in der Gegend, bekommen aber im Winter Verstärkung durch Zuzügler aus dem schneereichen Norden.

Ein besonderer Gast ist auch der Seidenschwanz. Diesen Winter gibt es deutlich mehr davon als im vergangenen. "Ein toller Vogel, und auch nicht so scheu", sagt Fahl, dem besonders die Kopfhaube des Seidenschwanzes gefällt. Beste Gelegenheit für Fotos bietet sich in Siedlungen. Wer die Tiere in den eigenen Garten locken will, sollte dort den Gemeinen Schneeball pflanzen, Ebereschen oder Liguster, deren Früchte die Seidenschwänze mögen. Oder ein paar Äpfel am Baum hängen lassen, so wie in der Dorfaue von Neulewin. Ein guter Ort für Seidenschwänze. Aber an diesem Tag will sich kein Seidenschwanz hier blicken lassen. Auch die Sumpfohreule bleibt versteckt. Sie ist sehr selten. Doch Steffen Fahl hat eine fotografieren können. "Das war das Highlight in diesem Winter." Die Eule hat früher im Bruch gebrütet, bevor die Intensivierung der Landwirtschaft in der DDR sie vertrieb. Diese Beobachtung machen Naturschützer über die Jahre immer wieder: Vögel, die im Bruch brüteten, sind nur noch als Durchzügler zu sehen. Das liegt daran, dass ihre Lebensräume verschwinden. Die Niedermoore beispielsweise oder die Brachflächen mit ihren samenreichen Kräutern und den Mäusen, auf die es die Raubvögel im Winter abgesehen haben.

Dazu gehört auch die Kornweihe mit ihrem hellbraunen Gefieder. Sie ist sehr selten geworden in Deutschland. Doch an diesem Morgen fliegt eine Kornweihe über ein Stück Brache und verschwindet rasch hinter einer Erlenreihe. Fahl hat sie mit geschultem Auge sofort ausgemacht. Auch die Kornweihe hat er schon vors Objektiv bekommen. Am Wochenende will er mit seiner Kamera wieder losziehen. Vielleicht hat er Glück, und die Seeadler-Jugend-Gang trifft sich noch mal im toten Baum. Und bleibt schön lange sitzen.