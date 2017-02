Marie - die unbekannte Tochter des Dichters

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MZV) Marie Luise de la Motte Fouqué, eine geborene von Schlegel, war schon 36 und bereits zehn Jahre verheiratet, als sie vor 240 Jahren, am 12. Februar 1777 auf der Brandenburger Dominsel ihrem ersten Sohn das Leben schenkte. Der, der spätere romantische Dichter Friedrich de la Motte Fouqué, ließ sich mit seiner Familienplanung - soweit davon bei ihm überhaupt die Rede sein kann - weit weniger Zeit. Friedrichs Leben liefert da Stoff für mehr als einen Roman, was vor dem Schriftsteller Arno Schmidt (1914-1979) schon Theodor Fontane (1819-1898) erkannt haben dürfte, auch wenn letzterer da in gewisser Weise noch im Vorteil war. Doch der Reihe nach. Friedrich scheint geradezu heißblütig und in Liebesdingen ziemlich unbedarft gewesen zu sein. Seine erste, 1798 in Bückeburg und offensichtlich übereilt geschlossene Ehe mit der Tochter seines Ascherslebener Kompaniechefs wird schon nach kurzer Zeit geschieden. Kinderlos - was wohl ein Glück für beide war, denn Marianne von Schubaert war zum Zeitpunkt ihrer Eheschließung mit dem angehenden Dichter kaum 15 Jahre alt! Sie heiratete später einen Vetter Friedrichs und hatte mit diesem dann vier Kinder.

Seine zweite Ehe versprach "Pellegrin" - wie er sich damals noch nannte - ein Leben als literarischer Dandy, oder anders ausgedrückt; dass er sich bar jeder weiteren Verpflichtungen ganz dem Leben als freier Autor hingeben könnte. Am 9. Januar 1803 läuteten in Nennhausen die Hochzeitsglocken. Der Pfarrer eilte ins unweit der Kirche gelegene Schloss, wo er, wie er später im Kirchbuch geflissentlich festhielt, den Baron de la Motte Fouqué mit der Tochter des Hauses, Caroline Philippine von Rochow, eine geborene von Briest, "copulieret" hat. Da sich Carolines Mann aus erster Ehe erst kurz zuvor das Leben genommen hatte, dürfte die Feier wohl im kleinen Rahmen geblieben sein. Umso größer schien die Liebe. Kaum neun Monate später, am 13. September 1803 wurde ihnen in Nennhausen eine Tochter geboren. Benannt ganz traditionell nach den Müttern des Vaters und der Kindsmutter, schrieb der Pfarrer nun ins Kirchbuch: "Luise Marie Caroline" und ließ nicht weniger als 12 Taufpaten folgen, deren Familiennamen sich wie das "Who is who" der Mark Brandenburg oder doch zumindest des Havellandes lesen. So tauchen darunter neben von Pfuel, von Schmettau und den Schlegels, auch die Namen von Byern, von Sydow, von Winterfeldt und von Itzenplitz auf. Trotz ihrer fast drei Jahrzehnte bis zu Carolines Tod andauernden Ehe, blieb Marie - wie sie fortan gerufen wurde - der beiden einziges gemeinsames Kind. Und so wuchs sie zwischen Gustav und Theodor von Rochow, den beiden Söhnen Carolines aus erster Ehe, und ihrer Tochter Klara in Nennhausen auf. "Am nächsten stand ihr die ältere, sehr hübsche und liebenswürdige Schwester Klara, die sich 1824 mit dem Oberst, späteren General von Pfuel, vermählte." Neben ihr trat die äußerlich unscheinbare Marie auch später "wie selbstverständlich zurück." Fouqué bemüht sich selbst um die Erziehung seiner "holdaufblühenden" Tochter, nahm sein Kind auf Reisen mit "nach Hamburg, Windebuy, Lübeck, Bremen, um es edleren Duft einatmen zu lassen, als die erstickende Nennhauser Luft", wie er selbst einmal schrieb, aber es nützte nichts. Bald nach dem Tod der Mutter und nachdem das Verhältnis des Vaters zu Albertine Tode, Maries Gesellschafterin, die vom Alter her ihre kaum drei Jahre jüngere Schwester hätte sein können, immer offensichtlicher wurde, kam es zum Bruch. Und dieser Bruch mit dem einst innig geliebten Vater war von beiden Seiten schließlich so endgültig, dass selbst die beiden Kinder aus Fouqués dritter Ehe anscheinend Zeit Lebens keinen Kontakt zu ihrer Halbschwester hatten.

Als ihr Vater 1833 erneut heiratete, ehelichte er also eine Frau, die jünger war als seine leibliche Tochter und dennoch hatte er gehofft, Marie auch weiterhin an sich binden zu können. Ihr aber, entsetzt vom sich ihr jetzt offenbarenden "haltlosen Charakter" ihres Vaters und sich als "spätes Mädchen" nun doppelt zurückgesetzt sehend, musste die Situation im Vaterhaus unerträglich werden. Sie wandte sich 1836 an ihren Bruder Gustav und zog zu ihm in das Ministerium des Innern. Da Marie, im Gegensatz zu dessen eher einfältigen und jedem Klatsch empfänglicher Ehefrau, klarer strukturiert und sehr sachbezogen war, hat sich Gustav von Rochow in seinen Angelegenheiten dann gern mit ihr ausgetauscht. Damit fiel ihr an seiner Seite in Berlin fast so etwas wie der Rang einer "Privatsekretärin" zu. Fouqué aber hatte andere Vorstellungen von und Erwartungen an seiner Tochter. Seinem Verleger Hitzig, der seinerseits Marie einst Friedrichs "Antigone" genannt hatte, klagte Fouqué Anfang Juni 1836 allen Ernstes: "Die gute Person ist die personifizierte Unpoesie selbst, und kommt sich damit klug vor, und eben deswegen klug. Ich könnte ebensogut einer Holzpuppe meine Verse vorlesen, als ihr; und hört eine Andre lebendiger zu, so läßt sie sich wohl gar was einfallen wie Eifersucht. Sie wäre komisch, wäre sie nicht meine Tochter. So aber zerreißt sie mir das Herz." Später, 1842, in seinen Lebenserinnerungen, bedachte er seine Tochter zwar mit wärmeren Worten, aber echtes Verständnis zeigte er nicht. Ihr Verhältnis blieb zerrüttet. Marie, nach wie vor unverheiratet, war damals zu ihrer Schwester Klara, der verheirateten von Pfuel , nach Jahnsfelde gezogen. Sie blieb dort bis zu ihrem Tod am 18. Februar 1864 und fand in einem Grab neben dem pfuelschen Erbbegräbnis ihre letzte Ruhe. Sie sei "eine der geistreichsten und gebildetsten Frauen" gewesen, erinnerte sich eine Verwandte und "zugleich durch große Herzensgüte ausgezeichnet, eine der wenigen, ganz liebenswürdigen alten Jungfern." An anderer Stelle heißt es über Marie etwas unbestimmt "ein andauerndes körperliches Leiden fesselte (sie) fast immer an das Bett oder Sofa." Das hinderte sie nicht, sich bis an ihr Lebensende mit bedeutenden Persönlichkeiten auszutauschen, viel zu lesen und neben kunstfertigen Stickarbeiten einen ausgedehnten Briefwechsel und ihr Tagebuch zu führen. Ganz pragmatisch meinte sie: "Da ihre Füße nun einmal ruhen müssten, sollten Kopf und Hände doppelt fleißig sein." Zumindest in letzterem blieb sie damit ihrem Vater ähnlich. Warum, seit wann und an welcher Erkrankung Marie litt, bleibt allerdings unklar. Der Fontane-Forscher Dr. Paul Anderson vermutete hinter Maries quasi Bettlägerigkeit einen Fall von "klassischer Hysterie." Wenn diese Diagnose stimmt, hat auch Fouqué, der ihr durch in der dortigen Kirche verewigte Sprüche selbst in Jahnsfelde noch über seinen Tod hinaus nahe blieb, einen Anteil daran. Interessanter, auch im Hinblick auf die bevorstehenden, landesweiten Ehrungen zum Fontanejubiläum ist indes, dass Theodor Fontane mit großer Wahrscheinlichkeit bei seinen Wanderungs-Recherchen zum "Pfuelen-Land" in Jahnsfelde noch Marie begegnet ist. Wie Anderson schreibt, könnte er dort seinerzeit "mit ihr und ihrer Schwester eine der entscheidendsten Unterredungen seines Lebens geführt" haben, deren Extrakt sich dann - verschlüsselt natürlich - bis heute in Fontanes späteren Werken finden lassen müsste.

Halten wir an dieser Stelle fest; die unverheiratet und kinderlos gebliebene Marie de la Motte Fouqué, war eine - wenn auch nicht mit besonderer Schönheit begnadete - indes kluge, mit genauer Beobachtungsgabe und analytischem Verstand ausgestattete, gebildete Frau. Dieses Bild will zwar nicht zu Fouques Wunschvorstellung von seiner einzigen Tochter aus zweiter Ehe passen, aber vielleicht ist es gerade diese nüchterne Sicht auf die Dinge des Alltages, die zum Bruch mit dem bis zuletzt in seiner literarischen Märchenweltwelt lebenden Vater geführt hat. Gelitten haben daran beide.