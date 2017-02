Ökofilmtour macht Station

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Der NABU-Regionalverband Brandenburg/Havel e.V. und das Naturschutzzentrum Krugpark laden alle interessierten Zuschauer am morgigen Montag, 13. Februar, zur 12. Ökofilmtour in die Umweltpyramide im Naturschutzzentrum, Wilhelmsdorf 6 E, ein. Gezeigt wird um 17.30 Uhr die Dokumentation "Das leise Sterben der Bienen und Schmetterlinge" aus der Reihe "rbb wissen". Der Film thematisiert den Rückgang der Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge inThomas Schmitt vom Senckenberg-Institut für Entomologie Müncheberg und der Schmetterlingsexperte Hartmut Kretschmer vom NABU erläutern ihre Beobachtungen in dem Filmbeitrag. Nach der Filmvorführung laden die Organisatoren zur Diskussion ein.