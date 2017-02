Sammeln für Knochenmarkspender

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Was haben die Bands "Patchwork", "The Rubix" und DJ Fabi gemeinsam? Sie alle engagieren sich für den guten Zweck und sind am Samstag, 25. Februar, in der Werft bei der DKMS Benefiz-Party ab 20 Uhr auf der Bühne. Unter dem Motto "Brandenburg an der Havel hilft!" wollen Freunde und Wegbegleiter der an Leukämie verstorbenen Daniela "Ela" Wagners ihr Anliegen fortführen und weiter verwirklichen. Die 32-jährige Brandenburgerin sammelte über ihren Aufruf 25.000 Euro für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Mit dem Geld konnten 625 Speichelproben von Knochenmarkspendern typisiert werden. Eine Speichelprobe zu katalogisieren und zu typisieren kostet 40 Euro. Die Künstler und Organisatoren unterstützen die Veranstaltung in der Werft ehrenamtlich. Die Party findet im Rahmen einer großen Spendenaktion für die DKMS Deutschland statt. Der Eintritt und die Spenden werden an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei überwiesen. Bei Spenden ab einem Wert von 50 Euro erhält der Spender eine sogenannte Zuwendungsbestätigung von der DKMS. Die Bestätigung kann steuerlich geltend gemacht werden. Interessierte erwartet in der Werft ein musikalischer Abend mit Bands aus der Region und Spenden für die DKMS. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 20 Euro an der Abendkasse. Im Vorverkauf kostet das Ticket 15 Euro im Havanna Store. Also: Auf in die Werft zur Benefiz-Party, Musik genießen und spenden. Hier das Spendenkonto: