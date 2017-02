artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (DPA) Bei einem Verkehrsunfall in Bernau (Barnim) ist am frühen Sonntagmorgen ein 29-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei gegen 3.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Anschließend schleuderte er nach rechts und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Der 29-Jährige starb noch am Unfallort. Die Beamten gingen davon aus, dass überhöhte Geschwindigkeit zu dem Umfall führte, so der Sprecher. "Die Umstände deuten auf einen typischen "Disco-Unfall" hin."