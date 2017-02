Polnische Ministerpräsidentin nach Autounfall weiter in Klinik

artikel-ansicht/dg/0/

Die verunglückte polnische Regierungschefin Beata Szydlo befand sich am Wochenende weiter in einem Militärkrankenhaus in Warschau in Behandlung. "Darüber, wann sie die Klinik verlässt, entscheiden die Ärzte", sagte Regierungssprecher Rafael Bochenek am Sonntag der Agentur PAP.

Szydlos Dienstwagen war am Freitagabend knapp 60 Kilometer westlich von Krakau bei einem Ausweichmanöver gegen einen Baum gefahren. Die 53-Jährige war auf dem Weg in ihren Heimatort. Der Staatssender TVP Info berichtete, Szydlo habe sich sehr schmerzhafte Prellungen durch den Sicherheitsgurt zugezogen.

Die nationalkonservative Politikerin der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) steht seit November 2015 an der Spitze der polnischen Regierung.

Szydlo meldete sich via Twitter aus der Klinik und dankte für die vielen Genesungswünsche, die sie erhalten habe. "Sie geben mir Kraft - für jede gute Geste danke ich von Herzen", schrieb sie. Nach Darstellung ihres Sprechers regiert Szydlo vom Krankenbett aus. Ihr Zustand sei "stabil" und "unter Kontrolle". Sie unterziehe sich Routineuntersuchungen.

Als es zu der Kollision kam, war Szydlos Wagenkolonne nach offiziellen Angaben mit Blaulicht und Sirene im Stadtgebiet von Oswiecim (Auschwitz) unterwegs. Der Fahrer der gepanzerten Staatskarosse habe versucht, einem Kleinwagen des Typs Fiat Seicento auszuweichen. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt dessen Fahrer, den Unfall verursacht zu haben. Er habe Fehler eingeräumt, hieß es. Ihm drohten bei einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft.

Abgeordnete der oppositionellen Bürgerplattform forderten die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Kritiker bemängelten, dass viele erfahrene Beamte das Amt für Personenschutz BOR seit dem Antritt der PiS-Regierung hätten verlassen müssen. Zudem müsse untersucht werden, ob die Kolonne schneller als die vorgeschriebenen 60 Kilometer pro Stunde gefahren sei.

Neben Szydlo waren auch ihr Fahrer und ein Personenschützer bei dem Unfall verletzt worden. Bereits im November 2016 war die Autokolonne der Regierungschefin in Israel in einen Unfall verwickelt gewesen; damals war Szydlo unverletzt geblieben. Vor zwei Wochen geriet der Dienstwagen des Verteidigungsministers Antoni Macierewicz in eine Karambolage mit sieben weiteren Autos.