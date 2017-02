Duo Infernale in der Fonte Bar

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Gäste der Fonte Bar erleben am Freitag, 17. Februar, Die Zöllner - Duo Infernale. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Fast 25 Jahre dauert diese Liaison nun an. Und seit fast ebenso langer Zeit stehen Dirk Zöllner und André Gensicke auch ohne großes Besteck als DIE ZÖLLNER im Duo Infernale auf der Bühne. Sie haben sowohl alte Hits als auch neue Stücke entkrautet und in zeitgemäßes musikalisches Gewand gehüllt und beweisen damit, dass weniger oft mehr ist. Im aktuellen Programm mit dem Titel "In Ewigkeit" sind selbstverständlich die Songs des aktuellen Albums gleichen Namens zu hören. Wie immer erwartet die Zuhörer ausgefeilte musikalische Handwerkskunst mit jazzigen Ausflügen und zusätzlich eine ungewohnte Portion nachvollziehbarer Melodien. In erfrischender Art geben die beiden Anekdoten aus ihrer (nach eigenem Wortlaut) längsten Liebesbeziehung mit allen Höhen und Tiefen zum Besten. Dank der Mischung aus musikalischer Versiertheit und großer Experimentierfreude gerät jeder Auftritt zu einer Premiere. Der Eintritt beträgt 19 Euro. Karten gibt es im Internet unter www.fontane-klub.de oder telefonisch 03381/793277. Der Vorverkauf ist im Kartenhaus in der Bollmann-Passage.