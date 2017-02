Tabellenführer Stuttgart gewinnt auch gegen Sandhausen

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Stuttgart (dpa) – Der VfB Stuttgart hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga dank Torjäger Simon Terodde ausgebaut. Der Aufstiegsaspirant gewann glücklich mit 2:1 gegen den SV Sandhausen und feierte den dritten Rückrundensieg in Serie. Der 1. FC Union Berlin rückt dicht an das Führungstrio heran. Die «Eisernen» besiegten Bielefeld mit 3:1. St. Pauli schlug Dresden mit 2:0.