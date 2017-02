artikel-ansicht/dg/0/

Senftenberg (dpa) Der Brandenburger SPD-Bundestagskandidat Hannes Walter hat seinem Parteifreund Frank-Walter Steinmeier am Sontag schon knapp zwei Stunden vor dem Ende der Auszählung zur Wahl zum Bundespräsidenten gratuliert. "Ich freue mich sehr über den Ausgang der Bundesversammlung", schrieb Walter am Sonntag in einer Email bereits um 12.37 Uhr, kurz nach Beginn des Wahlgangs in der Bundesversammlung - und weit vor der Verkündung des Ergebnisses.