Keine deutsche Medaille bei Fourcade-Sieg in Verfolgung

artikel-ansicht/dg/0/

Hochfilzen (dpa) Das deutsche Biathlon-Team ist bei der WM in Hochfilzen erstmals in einem Rennen ohne Medaille geblieben. Einen Tag nach dem überraschenden Sprint-Sieg von Benedikt Doll gingen die Skijäger in der Männer-Verfolgung leer aus. Beim Titelgewinn des Franzosen Martin Fourcade vor Johannes Thingnes Bö und Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen war Simon Schempp als Zehnter der beste DSV-Skijäger. Über die 12,5 Kilometer belegte Doll Rang elf. Arnd Peiffer kam auf Rang 19, Erik Lesser auf Platz 28.