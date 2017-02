artikel-ansicht/dg/0/

Mit Frank-Walter Steinmeier hat Deutschland aus Sicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) einen "Bundespräsidenten mit großem diplomatischen Geschick". Steinmeier werde den Bürgern in unübersichtlichen Zeiten Orientierung geben, sagte Woidke am Sonntag nach der Wahl des ehemaligen Bundesaußenministers ins höchste Staatsamt. Steinmeier sei genau der richtige Mann dafür, "weil eine besonnene, gelassene und erfahrene Persönlichkeit wie er, Deutschland gerade in diesen krisenhaften Jahren gut tut", meinte Woidke.

Landtagspräsidentin Britta Stark nannte Steinmeier einen "Mutmacher". "Immer schriller werdende Diskurse verlangen nach einer politischen Kultur der klaren Worte und des fairen Streits", sagte Stark. "Er bezieht klare und differenzierte Positionen, findet den Ausgleich im Konflikt und kann Menschen dafür begeistern, sich für Demokratie stark zu machen."

Der Vorsitzende der in Brandenburg mitregierenden Linken, Christian Görke, gratulierte Steinmeier nur knapp. "Wir wünschen uns, dass er mit Augenmaß handelt und dass er nun politische Akzente für eine gerechte, demokratische und friedliche Gesellschaft setzt", schrieb Görke in einer Pressemitteilung. Der Parteichef dankte dem Kandidaten der Linken, dem Armutsforscher Christoph Butterwegge, der in der Bundesversammlung auf 128 Stimmen gekommen war. "Insbesondere freut uns natürlich, dass es ihm gelungen ist, 35 Stimmen mehr als es Wahlfrauen und -männer der Linken gab, auf sich zu vereinen."

Der Landesvorsitzende der oppositionellen CDU, Ingo Senftleben, erklärte, Steinmeier müsse zuallererst ein Hüter demokratischer Grundwerte sein. Die Demokratie werde zunehmend von Populisten, Hetzern und Blendern in die Zange genommen, warnte Senftleben. "Wir hoffen, dass Frank-Walter Steinmeier durch eine objektive, überparteiliche und am Bürgerwillen ausgerichtete Amtsführung unserem Land dient."

Die Brandenburger Grünen-Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock forderte Steinmeier auf, den "Kampf gegen die Klimakrise" in den Mittelpunkt seiner Amtszeit zu stellen. "Leider sagte Steinmeier dazu nichts in seiner Antrittsrede", meinte sie. Die Landesvorsitzende der Grünen, Petra Budke, erklärte, Steinmeier müsse angesichts einer krisengeschüttelten Welt klarmachen, wofür Deutschland stehe: "Für Frieden und Freiheit, für Demokratie und Bürgerrechte und für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen für alle Menschen."