40 Jahre DDR-Kunstgeschichte

Beeskow (MOZ) Das Bild "Am Strand" des Künstlers Walter Womacka kennt Kai Herrig nur zu gut. Eine Reproduktion davon hing im Schlafzimmer seiner Eltern über dem Bett. Wo es jetzt ist? "Das weiß ich nicht", sagte er und lachte. Aus Berlin war er zu einer Familienfeier in der Region angereist. Ein Programmpunkt: Der Besuch der Führung durch das Kunstarchiv Beeskow am Sonntag.