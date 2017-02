Gut gelaunte Frühaufsteher

artikel-ansicht/dg/0/

"Jochens Jungs", das sind die Wiesenauer Jochen und Mirko Gosemann, Michael Staar, Karsten und Andreas Wolff und Tobias Netzel. In der Faschingszeit tauchen die immer gut gelaunten Hobby-Musiker auch in anderen Karnevals-Hochburgen der Region auf. Doch diesmal ein Heimspiel. Sogar mit Verstärkung: Andreas Wolff, der Sonnabend im wahrsten Sinne des Wortes auf die Pauke haute, hatte Sohn Jakob mitgebracht. Der Siebenjährige besitzt schon ein ausgeprägtes Rhythmusgefühl und malträtierte auf der Zampertour - als Wolf verkleidet, als was sonst - eine Mini-Pauke.

Kurz vor neun Uhr, nun auf der Mühlenstraße, wurden die Schritte der Zamperer scheinbar schneller. Die Fastnachtsgarde um Steffen Stegemann, der den erkrankten Vereinschef Rainer Hoffmann ersetzte, freute sich auf den Alexhof, auf wärmendes Feuer, heißen Kaffee und leckere Schnitten mit Selbstgeschlachtetem. "Der Alexhof ist schon seit Jahren unser Anlaufpunkt zum Zamperfrühstück. Hier sind wir besonders willkommen, hier schmeckt's", lobte Steffen Stegemann. Das freute Simone Alex, die Frau des Hauses. Bescheiden winkte sie ab. "Ich bin in Wiesenau geboren. Hier ist mein Lebensmittelpunkt. Ich freue mich Jahr um Jahr, wenn die lustige Truppe bei uns Station macht."

Die Zutaten für den Zamper-Festschmaus, Kreschke genannt, wurden am Abend verprasst. Schon in dieser Woche locken in Wiesenau weitere Fastnachtsclub-Höhepunkte: Am 17. und 18. Februar steigt die 1. und 2. Fastnachtsfete, am 25. Februar die dritte. Am 27. schließlich wird Rosenmontag gefeiert.