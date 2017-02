Geheimnisvoll ausschauende Tinkturen

artikel-ansicht/dg/0/

Akribisch: Der Cottbuser Markus Tietze (vorn) ist künftiger Pharmazeutisch-technischer Assistent. Am Tag der offenen Tür weihte er im Labor manchen Interessierten in die Geheimnisse der Arzneimittelbestimmung ein.

Margitta Lorenz reiste mit Tochter Jessica aus Fürstenwalde an und wollte diesen Tag der offenen Tür "auf keinen Fall verpassen. Jessica ist jetzt 14, Chemie-affin und will unbedingt in der Pharmazie arbeiten", berichtete die 42-jährige Angestellte. Sie freute sich, dass Jessica im Labor der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe sofort Feuer fing. Von Markus Tietze, künftiger Pharmazeutisch-technischer Assistent, ließ sie sich in die ersten kleinen Geheimnisse der Arzneimittelbestimmung einweihen und nutzte dafür verschiedene, unheimlich aussehende Tinkturen. "Das sieht hier alles ganz toll und spannend aus. Es kribbelt schon in meinen Fingern", schwärmte Jessica Lorenz.

Ausbilderin Heidi Paschke informierte, dass der Beruf des Pharmazeutisch-technischen Assistenten, kurz PTA genannt, "verantwortungsvoll, abwechslungsreich und zukunftssicher" sei. Dabei stehe der Kontakt mit dem Menschen, insbesondere die Beratung von Apotheken-Kunden, im Vordergrund. Markus Tietze und seine Altersgefährten hätten alle Chancen, auch Apotheker zu werden oder in der Pharmazie-Industrie zu arbeiten.

Später erzählte Markus Tietze: "Ich nahm hier vor zwei Jahren die Einladung zum Tag der offenen Tür wahr. Da ging's mir genauso wie vermutlich Jessica Lorenz heute: Ich wurde den Gedanken nicht los, in dieser Schule den Weg zu meinem Traumberuf zu starten." Inzwischen ist der 21-Jährige "Assi", wie er lachend meinte. "Und da ich in Cottbus zu Hause bin, darf ich wochentags im Wohnheim der Schule leben. Die Bedingungen hier sind wirklich ideal."

300 Mädchen und Jungen, davon 150 im ersten Ausbildungsjahr, lernen in der Einrichtung. Sie werden von 26 festangestellten Pädagogen und wenigen "Freien" unterrichtet. Im angegliederten Wohnheim stehen den Auszubildenden 90 Einzelzimmer zur Verfügung. Die Auslastung ist sehr hoch, da die Schüler aus ganz Brandenburg für ihre Ausbildung nach Eisenhüttenstadt kommen.

Über die guten Lernbedingen war Sonnabend auch Anke Knott des Lobes voll. Die gelernte Krankenschwester ist im Lutherstift mit Sitz in Frankfurt (Oder) und Seelow für die Ausbildung verantwortlich. "Unsere derzeit 17 Azubis erhalten in unseren Einrichtungen das praktische Rüstzeug für ihren medizinischen oder pflegerischen Beruf. Die Theorie wird in dieser wunderbaren Schule gelehrt. Wir sind sehr glücklich, dass es sie gibt." Gekommen war sie aus Frankfurt (Oder), um ihre Schützlinge zu beobachten. "Jeder von ihnen hat an diesem Tag der offenen Tür eine besondere Aufgabe", erklärte sie. Ähnliche Worte wählte Yvonne Hiob von der Gubener Diakonie, dem Naemi-Wilke-Stift. Sie ist dort Chefin des Bildungszentrums. "Von uns werden hier je Schuljahr ein bis zwei künftige Pflegekräfte mit guten Resultaten ausgebildet."

In offizieller Mission kam auch Wolfgang Karaschinski, Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Brandenburg-Berlin, ins Haus. "Unser Ziel ist es, Wirtschaft und Schule noch näher zusammenzubringen und die künftigen Fachkräfte für ein Bleiben in der Region zu bewegen", meinte der Frankfurter. Das gelänge immer besser. "Einige der Ost-Brandenburger, die in den Westen Deutschlands gingen, kommen inzwischen wieder zurück."

Altenpfleger wollen Claudia Röske (19) und Daniel Spahr (17) werden. Beide sind in der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe im zweiten Lehrjahr und hatten sich Sonnabend als Oma und Opa "so um die 80" verwandelt, wie Daniel Spahr verschmitzt lächelnd meinte. Er ist Azubi im Eisenhüttenstädter Pflegeheim Kursana Domizil. Claudia lebt in Frankfurt (Oder) und lernt im dortigen ASB-Seniorenhaus "Abendsonne". Beide angehenden Altenpfleger kommen aus einem Elternhaus, "wo die Liebe zum Menschen schon immer groß geschrieben wurde. Deshalb habe ich diesen Beruf gewählt", erzählte Daniel Spahr. Es sei ein schönes Gefühl, helfen zu können.