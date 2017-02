artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Zum 14. Mal hat das "Theater aus Schöneiche" am Freitagabend das "Richtfest" auf die Bühne in der Kulturgießerei gebracht. Die Vorstellung war ausverkauft, so wie die meisten anderen davor. Auch für die Auftritte des Laientheaters im März gibt es keine Karten mehr. Henry Kugelmann, Vorsitzender der Kunst- und Kulturinitiative Schöneiche, kann sich an kaum eine Vorstellung in den vergangenen Jahren erinnern, egal welches Stück, in der noch viele der rund 120 Plätze frei gewesen wären. Und er könnte sich erinnern, denn er spielt selbst mit.

Ein Jahr lang probt die kleine Gruppe an einem neuen Stück und führt es dann ein Jahr lang mehrere Male pro Monat auf. Über einen derartigen Zulauf würde sich jedes Profi-Ensemble freuen. Was ist das Erfolgsgeheimnis? Henry Kugelmann kann sich das nur so erklären: "Wir sind eine tolle Truppe, und unser Regisseur Jens Finke kitzelt alles aus uns raus". Mit dem "Richtfest" wird eine Komödie von Lutz Hübner aufgeführt, in der es um Menschen geht, die sich gemeinsam ein Haus bauen wollen. Doch der Traum vom gemeinsamen "Bullerbü" zerbricht am Ende am Egoismus jedes Einzelnen. Schon vom Thema her spricht das Stück viele Menschen an, die sich darin mit ihren Sehnsüchten und eigenen Unzulänglichkeiten wiederfinden können.

Der erste Akt dauert mehr als eine Stunde, doch das Publikum merkt es kaum. Es wird gelacht und aufgestöhnt, irgendwie ahnt jeder das aufziehende Unheil -zu unterschiedlich sind die Vorstellungen vom Wohnen und die Kontostände. Und dann ist da die Sache mit dem Kartoffelsalat. Der hat Symbolcharakter, und mit Inbrunst rufen die Zuschauer: "Kartoffelsalat!"

Almuth Heuer und ihr Mann Martin aus Woltersdorf haben die Karten für diesen Abend von ihren Kindern zu Weihnachten bekommen. Almuth Heuer erklärt warum: "Wir gehen hier gern ins Theater. Wir müssen nicht weit fahren, die Schauspieler sind gut, man ist dicht dran am Geschehen. Außerdem gefällt uns das Ambiente." In der Reihe hinter ihnen sitzt Mario Gruhle aus Petershagen, der mit seiner Frau und Freunden da ist. "Die machen hier gutes Theater, das spricht sich rum", sagt er.

Die positive Resonanz freut alle, die sich für das Theater engagieren. Denise Henrion vom Service-Team sagt stolz: "Die Leute wissen inzwischen, wir sind zwar ein Theater in der Provinz, aber kein Provinztheater". Wer sich selbst überzeugen will: Für April, Mai und Juni können noch Karten reserviert werden.