Gespräche über Fernweh und Fußball

Bad Saarow (MOZ) Wenn eine Kulturstätte "zwei Männer für eine Region", wie von Moderatorin Gerlinde Stobrawa vorgestellt, einlädt, liegt die Gretchenfrage nahe: Wie hältst du es mit der Kultur? Ganz konkret waren am Freitagabend im Bad Saarower Scharwenka-Forum die musikalischen Vorlieben von Hans-Ulrich Hengst, seit 2010 Bürgermeister von Fürstenwalde, und Christian Riecke, seit Ende vorigen Jahres Amtsdirektor des Amtes Scharmützelsee, gefragt.

Jeder konnte sich drei Titel wünschen. Hengst wählte "Über den Wolken" von Reinhard Mey, weil er Texte mag, "die etwas zu sagen haben". Auch der anschließende Schunkelwalzer, ausgesucht von Riecke, fand eine Erklärung: Es war sein Hochzeitswalzer. Später präsentierten sie mit einem Song von Sting (Riecke) und Udo Jürgens' "Ich war noch niemals in New York" (Hengst) Titel, die eine Gemeinsamkeit beider zeigten, nämlich das Fernweh. Als weitere Übereinstimmungen, abseits von Musik, stellten sich die Liebe zur Region und das Radfahren heraus, während Fußball bei Riecke im Unterschied zu Hengst eher nicht so gut ankommt.

Beide Hauptverwaltungsbeamten haben Verantwortung übernommen in der "atsee"-Region, auf die Gerlinde Stobrawa immer wieder mit temperamentvollem Charme das Gespräch lenkte: "BER, Flughafenregion und atsee", "Tourismus und atsee", schließlich "Kultur und atsee". "Da, wo andere Urlaub machen, arbeiten wir", ist der Bürgermeister von Fürstenwalde begeistert. Der provokatorischen Feststellung von Gerlinde Stobrawa, dass Kultur eine freiwillige Aufgabe der Kommunen sei, setzte Hengst ein klares Bekenntnis entgegen: "Es ist keine freiwillige Aufgabe. Wir sind verantwortlich, dass sich die Menschen hier wohlfühlen. Wenn wir nicht die Innenstadt belebt hätten, wenn wir nicht die Kulturfabrik hätten, dann wäre unsere Stadt nicht lebenswert und wir hätten einige hundert Einwohner weniger."

Er forderte, Kultur nicht betriebs-, sondern volkswirtschaftlich zu sehen. Konkret wurden Gelder für Kurkonzerte angesprochen und wurde das Beispiel Scharwenka-Haus genannt, dessen Ausbau zu einem Kulturforum Gerlinde Stobrawa in ihrer Zeit als ehrenamtliche Bürgermeisterin von Bad Saarow durchsetzte.

Den Hauptteil des Gesprächs bestritt der "alte Hase" Hengst mit seiner humorvollen Art. Aber auch Neuling Riecke konnte durchaus davon überzeugen, dass er einer der "zwei Männer für eine Region" ist.