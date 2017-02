Karnevalspartys locken die Massen an

artikel-ansicht/dg/0/

Trebus/Erkner/Grünheide (MOZ) Zwei Wochen vor Rosenmontag ist die Karnevalssaison in der Region voll im Gang. Am Sonnabend wurde in Trebus, Erkner und Grünheide gelacht, gesungen, geschunkelt, getanzt und gefeiert. Die Veranstaltungen erfreuen sich konstanter Beliebtheit: Zwei der Säle waren ausverkauft.

Trebus: Mehr als 60 Narren des Trebuser Carnevals Club (TCC) boten am Sonnabend im ausverkauften Saal des Restaurants Seeblick ihr 90-Minuten-Programm "Wir feiern da, wir feiern hier, Trebuser Narren so sind wir." In der 31. Saison gab es wieder einen Rundumschlag im Fürstenwalder Ortsteil, bei dem kein Auge trocken blieb. Traditionell begann der Abend mit dem Einzug aller Akteure durch den mit Luftballons und Bändern toll geschmückten Saal, vorbei am kostümierten Publikum - von Donald Trump über Stinktiere, Bienen und Bauarbeiter war alles dabei. Schon bei "Endlich ist wieder Fasching in Trebus" sangen viele Gäste mit.

Dass man ein tolles Programm zeigen wolle, darauf wies auch TCC-Präsident Lutz Rau in seiner kurzen Begrüßung hin. Gern machte er Platz, für den singenden Lutz Piehl ("Sieben Fässer Wein ...") aber für einen lustigen Rotkäppchen-Film auf Leinwand. Funken und Kinderballett tanzten, der Männerchor aus Olli Kühn, Lutz Rau und Conny Kirchner sang über Intimrasur. Der Saal tobte. Aber auch das streitsüchtige alte Ehepaar Andrea und Lutz (Andrea Kühn, Lutz Rau) grübelte im Reisebüro gekonnt über das Ziel seines nächsten Urlaubs.

Später landete auch noch das Love Boat im Saal an, und mit DJ-Musik ging die Party bis weit in die Nacht. Die Auftritte an den nächsten beiden Sonnabenden sind längst ausverkauft. Nur für den Seniorenfasching am 19. Februar, 15.30 Uhr, sind noch Restkarten (15,99 Euro) im Fürstenwalder Tourismusbüro (Mühlenstraße 1, Telefon 03361 760600) erhältlich.

Erkner: Bei der ersten Prunksitzung der Erkneraner Woltersdorfer Karnevalgemeinschaft (EWG) blieben am Sonnabend in der Stadthalle einige Plätze leer. Etwa 100 Gäste hatten Eintrittskarten gekauft. Der Saisonhöhepunkt der EWG folgt aber noch: Diese Woche Sonnabend, 19 Uhr, reist zur zweiten Veranstaltung die Prinzengarde Sankt Augustin aus der Nähe von Bonn an. Die Gruppe aus dem deutschen Karnevalszentrum im Rheinland, mit der die Erkneraner und Woltersdorfer schon seit einiger Zeit befreundet sind, wird mit etwa 80 Leuten erwartet. "Dann ist hier noch deutlich mehr los", sagte Zeremonienmeister Jakob Schmitz, der selber aus Köln stammt.

Begeisterten Beifall gab es am Sonnabend vor allem für die vielen Nachwuchs-Tanzgruppen des Vereins, darunter die Jugendgarde "Angelika Mill", deren Trainer Freddy Bretfeld die Vorführung seiner Schützlinge im Film festhielt, aber auch die kleinen Spreespatzen. Die vier- bis sechsjährigen Mädchen zeigten hochkonzentriert die Grundschritte, die sie in ihrer noch kurzen Tanzkarriere bereits erlernt haben. Zur Moderation von Präsident Christoph Albert tönte immer wieder ein "EWG alaaf" durch die Stadthalle. Eintrittskarten für die zweite Prunksitzung (11 Euro) gibt es unter Telefon 03362 27026.

Grünheide: Die kleine Turnhalle auf dem Löcknitzcampus platzte am Sonnabend aus allen Nähten. "Ausverkauft" konnte der Grünheider Carneval Klub (GCK) bei seiner zweiten Abendveranstaltung des Jahres vermelden. Anders als in Erkner, wo auch viele unkostümierte Gäste in der Halle zu finden waren, hatte sich in Grünheide nahezu jeder ein besonderes Aussehen verpasst. Auch viele undefinierbare Verkleidungen, frei nach dem Motto "Hauptsache knallbunt und irgendwie verrückt" waren an den Tischen zu entdecken. Nur beim Thema Schminke zeigten sich viele Gäste zurückhaltend.

Auch in Grünheide tanzte der Nachwuchs ohne Müdigkeit zu zeigen, der abendlichen Stunde trotzend. Dann betraten die "bösen Mädchen", erwachsene Frauen, unter dem Kreischen des Publikums die Tanzfläche vor der Bühne, um mit Liedern voller schräger Texte die Stimmung weiter anzuheizen. Währenddessen schleppten die Servicekräfte unermüdlich Bierkrüge durch den Saal, damit die Gäste ihre Stimmen neu ölen konnten.Der Vorsitzende des GCK, Uwe Werner, führte verkleidet als Frank Zander durch den Abend.

Auch diese Woche Sonnabend geht es noch einmal rund mit dem GCK - und wieder ist die Turnhalle ausverkauft. Wer noch keine Karte hat, muss sich also bis 2018 gedulden, um dabei zu sein.