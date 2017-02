Sportler des Jahres geehrt

artikel-ansicht/dg/0/

Das erfolgreiche Abschneiden der Bohlekegler bei der Umfrage nach den populärsten Sportlern des Kreises kommt nicht von ungefähr. Waren doch ähnlich wie im Vorjahr in der Beeskower Redaktion der Märkischen Oderzeitung mit 4442 Scheinen mit Abstand die meisten Stimmen eingegangen, in Eisenhüttenstadt waren es 3586 Zettel und in Fürstenwalde 2208.

Dominik Hartmann, Sieger bei den Männern, vom 1. KC Beeskow zeigte sich begeistert: "Zum ersten Mal bei der Sportlerwahl dabei zu sein und dann gleich zu gewinnen ist ein tolles Gefühl. Das ist der krönende Abschluss meiner besten Saison überhaupt." Sein Vereinskollege Sebastian Hahn, zusammen mit Sophie Riedel im Kegel-Mix-Duo bei den Teams vorn, freute sich sehr über die Trophäe und musste nach deren Empfang sofort los zum Wettkampf. Für seine Doppel-Partnerin Sophie Riedel von Grün-Weiß Bremsdorf war es ein "großes Erlebnis, den Siegerpokal zu gewinnen und bei dieser sehr schöne Ehrung" dabei zu sein.

Vor der Auszeichnung der populärsten Sportler hatte es vor den etwa 200 Gästen noch zahlreiche weitere Ehrungen gegeben. So die der Sportsympathiegewinner durch Volkmar Seidel vom Landessportbund und Bettina Schollbach, Gebietsleiterin von Lotto Brandenburg. Für besondere Verdienste um den Sport wurden mit jeweils 350Euro für ihren Verein Manfred Borchert (Eisenhüttenstädter Basketballverein), Maik Boggasch (Saarower Segler-Verein am Werl) und Dirk Zurakowski (Schützengilde Fürstenwalde) ausgezeichnet. Die Medaille für besondere Verdienste im Sport durch Landrat Rolf Lindemann erhielten Heinz-Jürgen Zielke (Flugsportverein Eisenhüttenstadt), Hagen Pohle (Verein Leichtathletik in Beeskow), Dirk Zurakowski (Schützengilde Fürstenwalde) und Eberhard Kupfer von der SG Rauen.

Zuvor hatte Lindemann in seinem ersten Auftritt bei der Sportlerehrung als Landrat in seiner Rede betont, dass das Gesicht der Region über Kultur und Sport geprägt werde. Dabei zeichne den Sport der Leistungswille und ein innerer Zusammenhalt aus, der in anderen Bereichen der Gesellschaft nicht immer so im Einklang stehe. Das Besondere am Sport - er stehe für Disziplin und die Athleten werden prompt für ihre Leistung belohnt. In anderen Bereichen hingegen werde die Forderung nach Leistung schnell als Fremdbestimmung und zusätzliche Belastung empfunden. Hier sei der Sport beispielhaft mit seinem eher spielerischen Umgang und der unverkrampften Herangehensweise an bestimmte Aufgaben wie beispielsweise der Integration von Asylbewerbern.

Lindemann sagte, dass die Forderung nach Leistung ein ursprünglich menschliches Bedürfnis sei und große Leistungen nur durch einen hohen Idealismus möglich seien. Den verkörpern Sportler ebenso wie Betreuer, Trainer und Übungsleiter. Vor allem den Heranwachsenden ermögliche der Sport, später eine wichtige Rolle in der Gesellschaft zu erfüllen dank der Vermittlung eines Selbstwertgefühls und sozialer Kompetenz. Für Lindemann sind Trainer und Übungsleiter die Sozialarbeiter der Nation, deren Arbeit "der Kit für die Gesellschaft" ist.

Trotz allem Engagement im Ehrenamt geht es ohne materielle Unterstützung nicht. So übergaben das Vorstandsmitglied der Sparkasse Oder-Spree Harald Schmidt und der Direktor der Direktion West Jan Böge traditionell dem Kreissportbund-Chef Thomas Maczek die Fördervereinbarung für dieses Jahr und den symbolischen Scheck über 20000 Euro. Laut Schmidt verteile die Sparkasse von den möglichen 800 000 Euro aus dem Gewinn über eine Viertelmillion an den Sport. "Je mehr Kunden wir haben, desto mehr können wir verteilen." Daher ermutigte er die Vereine, mit ihrem Anliegen auch in die Filialen zu kommen. "Wir sind immer gesprächsbereit."