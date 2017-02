Polizeibericht Eberswalde vom 12.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Am Freitag bemerkte ein Motorradbesitzer beim Öffnen der Garage im Siedlerweg den Diebstahl seiner Harley-Davidson. Er hatte die Maschine dort im November abgestellt. Unbekannte waren in die Garage eingedrungen und hatten das Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen EW-F 20 gestohlen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35 000 Euro. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben, die Kriminalpolizei ermittelt.

Fahrräderentwendet

Eberswalde. In den Tagen zwischen Donnerstag dem 9. Februar und Sonnabend (11. Februar) drangen unbekannte Täter durch die unverschlossene Hauseingangstür in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Salomon-Goldschmidt-Straße ein und entwendeten zwei Fahrräder. Der Sachschaden wird mit 1300 Euro angegeben. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und die Kriminalpolizei ermittelt.

Sachschaden nach Graffitischmiererei

Eberswalde. Unbekannte Täter beschmierten am Sonnabend in den frühen Morgenstunden die Fassade eines Gebäudes in der August-Bebel-Straße 5 mit einem etwa einen Meter mal einem Meter großen Schriftzug. Der Sachschaden wird mit 200 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Diebstahl einesNavigationsgerätes

Ahrensfelde. Unbekannte Täter drangen am Freitagabend in der Zeit zwischen 18.30 und 19 Uhr auf bisher nicht feststellbarem Weg in ein Fahrzeug ein, das auf dem Parkplatz des Kaufparks Eiche stand. Aus dem Volkswagen entwendeten die Täter ein Navigationsgerät. Der entstandene Sachschaden liegt bei 500 Euro.