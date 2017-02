Polizeibericht Schwedt vom 12.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Felchow. Am Freitagabend wurde eine Polizeistreife in Felchow wegen der auffälligen Fahrweise auf einen neuwertigen VW Touran aufmerksam. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen gefälscht waren. Das Fahrzeug war zuvor in Berlin entwendet worden. Die zwei polnischen Tatverdächtigen wurden bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen festgenommen, am Folgetag auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen.

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Schwedt. Eine Schwedter Polizeistreife kontrollierte am Sonnabend kurz vor dem Grenzübergang einen Seat. Der deutsche Fahrzeugführer konnte der Aufforderung, den Motor abzustellen, nicht nachkommen. Er besaß keinen Schlüssel für das Auto. Die Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug zuvor in Berlin entwendet worden war. Der Fahrer stand außerdem unter Drogeneinfluss und besaß keinen Führerschein.