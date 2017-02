Polizeibericht Bernau vom 12.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde. Bisher unbekannte Täter drangen am Freitagabend in der Zeit zwischen 18.30 und 19 Uhr auf bisher nicht feststellbarem Weg in ein Fahrzeug ein, das auf dem Parkplatz des Kaufparks Eiche stand. Aus dem betroffenen Volkswagen entwendeten die Täter ein mobiles Navigationsgerät. Derentstandene Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben.

VersuchterWohnungseinbruch

Panketal. Am Sonnabendstellte eine Hauseigentümerin in der Lutherstraße in Zepernick Einbruchsspuren an einem Fenster des Einfamilienhauses fest. Vermutlich hatten unbekannte Täter versucht, dort gewaltsam ins Haus einzudringen. Der Tatzeitraum kann nicht genau festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Harley-Davidsongestohlen

Eberswalde. Am Freitag bemerkte ein Motorradbesitzer beim Öffnen der Garage im Eberswalder Siedlerweg den Diebstahl seiner Harley-Davidson. Er hatte die Maschine dort im November abgestellt. Unbekannte waren in die Garage eingedrungen und hatten das Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen EW-F 20 gestohlen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35 000 Euro. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben, die Kriminalpolizei ermittelt.

Berlin. Der Mehringdamm in Berlin-Kreuzberg ist stadteinwärts ab Platz der Luft- brücke wegen einer Fahrbahnabsenkung für den Verkehr gesperrt.

