Polizeibericht Strausberg vom 12.02.2017

10.02.2017 20:00

Thema

Polizeibericht Strausberg vom 10.02.2017

Strausberg (moz) Einbrecher kamen in der Nacht Rehfelde. In der Nacht zum 10. Februar brachen Unbekannte die Eingangstür zu einem Einfamilienhaus in der Ernst-Thälmann-Straße... mehr