Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 12.02.2017

Zweimal musste die Feuerwehr am Sonntagmorgen wegen angezündeter Mülltonnen ausrücken. Gegen 5.30 Uhr zündeten Unbekannte in der Ziegelstraße eine blaue Papiertonne an. Keine Stunde später brannten dann zwei Mülltonnen in der Bachgasse. Hinweise zum Täter gibt es nicht.

Versuchter Autodiebstahl

Auf dem Parkplatz des Südringcenters versuchten unbekannte Täter am Sonnabend – irgendwann zwischen 16.15 bis 21 Uhr – einen Audi A4 Avant zu stehlen. Dazu wurde das Schloss der Fahrertür überdreht und beschädigt. Die Täter gelangten allerdings nicht in den Innenraum des Fahrzeuges. Der Schaden beläuft sich auf rund 1 000 Euro.

Falscher Polizist forderte Geld

Ein Mann hat am vergangenen Mittwoch bei einer 76-Jährigen aus Beeskow angerufen und sich als Polizeibeamter ausgegeben. Er befragte sie zu ihrem Vermögen und verlangte dann, dass sie all ihr Geld vom Konto abheben und in ihrer Wohnung verwahren solle. Die Betroffene holte das Geld ab und es folgte ein nochmaliges Telefonat, in dem sie aufgefordert wurde, das Geld in ein Geschäft nach Frankfurt zu bringen. Da sie sich hierzu nicht in der Lage fühlte, brach sie das Gespräch ab. Sie vertraute sich dann ihrem Sohn an, der daraufhin die richtige Polizei einschaltete.Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem an der Lindenstraße. Am Dienstag wird auf der Franz-Mehring-Straße die Geschwindigkeit der Fahrzeuge gemessen.

