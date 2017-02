Polizeibericht Oranienburg vom 12.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf. Unbekannte haben zwischen Dienstag und Freitag einen blauen VW T5 aus dem Parkhaus in der Hennigsdorfer Rathenaustraße gestohlen. Die Kripo ermittelt.

Altargeschirr und Tresor erbeutet

Glienicke. Ins evangelische Glienicker Gemeindehaus ist zwischen Donnerstagabend bis Samstagmorgen eingebrochen worden. Ein Tresor sowie das Altargeschirr und Elektronik stahlen die Täter aus dem Haus in der Gartenstraße. Die Höhe des Schadens ist etwa 2 000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Hennigsdorfer Revier unter 03302 8030 entgegen.

Bungalows aufgebrochen

Schwante. Zwischen Montagmittag und Samstagmorgen brachen Unbekannte drei Bungalows in der Schwantener Feldstraße auf. Elektrische Gartengeräte und Werkzeuge wurden gestohlen. Die Techniker der Kriminalpolizei sicherten am Tatort Spuren.

Krad mitgenommen

Oranienburg. Diebe haben zwischen Mittwochabend bis Samstagmittag aus einer Tiefgarage in der Speyerer Straße in Oranienburg ein Krad Yamaha. Der Gesamtschaden beträgt 3 000 Euro. Hinweise werden an die Inspektion in Oranienburg unter 03301 8510 erbeten.

Dirt-Bikes gestohlen

Barsdorf. Zwischen Ende Januar und 10 Februar brachen Unbekannte eine Scheune in Barsdorf auf. Sie stahlen zwei Dirt-Bikes. Der Schaden liegt bei 1 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Gransee unter 03306 75001 entgegen.