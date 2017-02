Polizeibericht Neuruppin vom 12.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (RA) Mit 0,88 Promille in der Atemluft ist ein VW-Fahrer in der Nacht zum Sonntag zwischen Rheinsberg und Menz erwischt worden. Der 42-Jährige war gegen 0,50 Uhr auf der L 15 ertappt worden und musste sich anschließend auf dem Polizeirevier Rheinsberg einer gerichtsverwertbaren Atemalkoholanalyse unterziehen. Zudem wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Tresor gestohlen

Tornow (RA) Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag den Tresor eines eines Unternehmens in Tornow bei Kyritz gestohlen. Laut Einschätzung der Polizei entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Vorwitziger Verkehrssünder

Wusterhausen (RA) „Den muss ich erst noch machen“, offenbarte ein 25-Jähriger VW-Fahrer, als Polizeibeamte am Freitagabend in Wusterhausen seinem Führerschein verlangten. Zudem wies der Mann bei der Kontrolle Am Markt Anzeichen von Drogenkonsum auf, den er auch einräumte. Näheres muss nun eine entnommene Blutprobe klären.

Handbremse vergessen

Wittstock (RA) Beim Verlassen einer Tiefgarage hat eine 30-Jährige in Wittstock 3 000 Euro Sachschaden hinterlassen. Also sie am Freitag gegen 10.50 Uhr das Zufahrtstor schließen wollte, hatte sie vergessen, die Handbremse ihres Chevrolet anzuziehen. Der Wagen rollte zurück und stieß gegen die Hauswand.

Schwein angefahren

Dierberg (RA) Rund 2 000 Euro Sachschaden hat ein Wildschwein am Samstagabend an einem Mercedes hinterlassen. Dessen 58-jähriger Fahrer war gegen 21.05 Uhr auf der B122 von Dierberg nach Alt Ruppin unterwegs, als zwei Tiere über die Fahrbahn liefen und eines erfasst wurde, bevor es in den angrenzenden Wald flüchtete.